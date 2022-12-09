新尖離峰時間電價明年上路 2.5萬高壓用戶全面適用

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經濟部9日召開電價費率審議會議，為因應夜尖峰課題，決議自112年起實施新尖離峰時間電價。圖為供輸電力高雄市電塔一景。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達台北9日電）經濟部今天召開電價費率審議會議，為因應夜尖峰課題，決議自112年起實施新尖離峰時間電價，估可抑低至少約50萬瓩夜尖峰用電，相當1部中火機組，估將影響高壓以上用戶2.5萬戶。

經濟部發布新聞稿指出，今天召開111年第3次電價費率審議會，會中依據輸配電業各項費率計算公式，針對輸配電業相關成本進行檢視，決議112年度輸配電業各項費率。

根據「輸配電業各項費率計算公式」，審議會的委員針對台電提報的成本資料充分討論，並考量使用者付費及公平性，自112年起逐年調整再生能源的轉供優惠折數。

因此，此次審議會決議輔助服務、電力調度、轉供輸電及轉供配電的未稅平均費率，分別為每度新台幣0.0394元、0.0759元、0.1743元、0.3240元，費率適用期間為112年1月1日至12月31日。

此外，經濟部表示，為因應太陽光電大增後抵銷白天的用電需求，讓電力系統尖峰從白天移至晚上，此負載型態的改變，需精進時間電價方案作為因應，以提供正確尖峰時段的價格訊號而抑低用電，因此，台電去年10月至今年12月試辦時間電價調整，輔導用戶用電管理以過渡至新時間帶，

為了促使用戶減少夜尖峰用電，並鼓勵汽電共生業者改到夜尖峰發電，審議會決議從112年起實施新尖離峰時間電價，例如上午10時至12時、下午1時至下午5時的三段式舊尖峰時間帶，將調整為下午4時至晚間10時的新尖峰時間帶。

經濟部表示，未來新尖離峰時間電價實施後，預估可抑低夜尖峰用電至少約50萬瓩，相當1部中火機組的發電量，有助於供電穩定。

經濟部說明，現行的時間電價用戶23.5萬戶中，低壓用戶21萬戶為自由選用時間電價，僅高壓以上2.5萬戶全面適用時間電價，為主要需要適應新制的用戶；將同時搭配放寬選用限制、提供多元方案及需量反應獎勵誘因，以協助業者過渡至新制度。

至於1400萬戶一般非時間電價民生用戶，則不受此制度調整影響。（編輯：楊蘭軒）1111209