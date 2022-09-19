高壓用戶夏月電價延長1個月 112年元旦起實施

（中央社記者曾智怡、鄭鴻達台北19日電）經濟部今天召開電價費率審議會，決議高壓用戶夏月電價前後延長共1個月，自明年1月1日實施；經濟部次長林全能強調，因非夏月電價將調降，廠商全年電費維持不變，若調整生產排程，甚至可減少電費支出。

經濟部今天下午召開「111年第2次電價費率審議會」，審議111年下半年公用售電業電價費率，林全能表示，因氣候變遷頻頻發生，造成5月易早熱乾旱現象，10月也常有秋老虎，尤其10月進入空污季，高達270萬瓩的燃煤機組因環保停機，導致5月及10月常發生用電量仍高、但供電能力較低的情況。



因此，為引導用電大戶調整生產排程及提高節電誘因，審議會決定擴大高壓用戶夏月電價期間，由原6月至9月擴大為5月下半月至10月上半月（5月1日至10月15日），自112年1月1日起實施。



林全能指出，因夏月時間拉長1個月，自112年元月起的非夏月電價將先調降，以維持全年平均電價不變。台電預估，此措施搭配需量反應可使尖峰用電再減少50萬瓩，相當於台中一部機組的發電量，可確保尖峰供電穩定，提升備轉容量率。



目前全台高壓用戶約2.5萬戶，台電總經理王耀庭表示，高壓用戶依照用電量多寡決定，契約容量100kw以上才算，業別以製造業為最大宗，例如半導體，但半導體是24小時生產、負載平均，因此不受影響；至於其他兩班、一班制的製造業，因平均用電量全年不變，電費也不會增加。



不過，媒體關切IC設計、水泥部分產業生產旺季在第2季，恐難以調整排程，林全能強調，台電已事先宣導，工總、商總委員皆一致支持夏月延長，因廠商可進行排程調整，尤其是可庫存化生產產業。



能源局副局長李君禮補充，因台電公司總營收不變，企業一年電費支出也不會變動，反而可透過排程移轉至非夏月，減少電費支出，同時幫助台電抑低尖峰需求。



針對旅宿業先前反映夏月提前恐造成衝擊，台電表示，夏月延長議題自去年開始提報審議會討論後，經過數十場、上千次與用戶溝通結果，9成以上用戶都認同此案。



至於台電預估夏月財務收入增加多少，以及非夏月電價調降幅度，台電業務處處長蔡志孟表示，電費收入影響仍須精算，會在明年實施前另行公告。（編輯：潘羿菁）1110919