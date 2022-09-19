電價不調整 台電估下半年虧損持續擴大

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（中央社記者鄭鴻達、曾智怡台北19日電）台電副總經理王振勇今天表示，今年前7月累虧已達新台幣1232億元，但因決議不調整電價，他預估下半年虧損會擴大。此外，王振勇預估今年下半年、明年燃料價格將下行，實際虧損情形得視燃料價格實際變化而定。

經濟部今天召開「111年第2次電價費率審議會」會後記者會，並由經濟部次長林全能、王振勇、能源局副局長李君禮等，宣布10月起電價維持每度2.8458元，但擴大高壓用戶夏月電價適用期間1個月。

對於台電財務狀況，王振勇觀察指出，近1年國際燃料價格波動非常大，煤價目前約在每噸400美元至450美元之間波動，布蘭特原油價格目前為每桶90美元左右。

王振勇指出，這次台電提報給審議會的應有單價為每度3.8至3.9元，而今年1至7月累虧達1232億元，若加上這次電價不調整，預估台電下半年虧損會持續擴大，但因政府增資台電1500億元預算，使台電能降低投資壓力與維護成本。

王振勇表示，台電預估今年下半年、明年燃料價格會下行，但會降低多少待觀察，且因近期降雨增加水力發電量，也影響發電結構，所以虧損雖會擴大，但實際虧損情形如何，要視後續燃料價格走勢而定。

媒體詢問，目前電價穩定準備金餘額仍約有403億元，將規劃如何彌補台電虧損？李君禮說明，台電將於明年就實際財務狀況做結算，若有虧損，當然就會用此基金彌補，但後實際狀況仍待結算後決定。

林全能補充，電價費率審議將檢視台電虧損結構為何，以及判斷能用於電價準備金的總金額有多少，若經討論最後認定虧損超過準備金的金額，當然就會將準備金都用於彌補虧損。（編輯：張均懋）1110919