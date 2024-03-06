台北自行車展開幕 林全能：為景氣復甦打響第一炮

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（中央社記者羅元駿、劉千綾台北6日電）台北國際自行車展及台灣國際運動及健身展今天登場，經濟部次長林全能表示，產業過去一年多庫存去化較慢，預估出口動能在第3、第4季提升，今年台北自行車展為景氣復甦打響第一炮，對於產業成長高度可期。

台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）今天開幕，兩展共計有來自1155家企業參與展出，共使用4350個攤位，為亞洲最具規模的自行車及運動健身產業展覽。

林全能致詞時表示，全球庫存去化較慢，整體大環境仍處不景氣狀態，此次展覽提供全球重要買主、國內廠商等在此平台展現服務與商品，經濟部會持續透過各種方案和業者共同面對全球景氣變化。

林全能指出，目前台灣自行車與體育用品產業面臨4個重要發展趨勢。

第1，在新創能量部分發展更好的解決方案，自行車與體育用品產業持續融入創新、創意強化核心競爭因素，並持續提供、創造優良產品。

第2，配合國家2050淨零排放政策，政府協助企業持續努力建構低碳轉型，生產廠商能走向最低碳足跡，邁向淨零碳排。

第3是增強產業供應鏈韌性，AI和ICT等相關數位轉型能力的建構，增強全球供應鏈韌性；最後是公私協力夥伴關係（Public-private partnerships），增強自行車、運動健身相關產品往高品質、高附加價值、低碳化方向努力，讓運動產業增添更多永續元素。

林全能指出，面對經濟環境變化大，期許台灣在全球供應鏈中繼續扮演重要夥伴，創造更多合作機會。

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會後媒體關切出口動能，林全能受訪表示，產業過去一年多面對庫存去化問題，出口動能應會在第3、第4季呈現提升，今年台北自行車展為景氣復甦打響第一炮，對於產業成長高度可期。

由外貿協會所主辦的TAIPEI CYCLE及TaiSPO於3月6日至9日展出，有國內外指標大廠共襄盛舉，包括美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）、桂盟（KMC）、喬山（JOHNSON）、岱宇（Dyaco）及東庚等，展期第3及第4天開放一般民眾購票入場。（編輯：翟思嘉）1130306