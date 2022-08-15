極端氣候影響 曾文生：一定會走向夏月電價提前實施

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（中央社記者曾智怡台北15日）今年夏天用電連日創新高，關於夏月電價提前實施可能，經濟部次長曾文生今天表示，極端氣候之下，「台灣一定會走上這條路」，但仍須交由電價審議委員會討論。

曾文生在網路節目「新聞不芹菜」指出，近年用電成長快，加上三接讓天然氣供氣延後、疫情使得風電併網延遲，今年至2024年之間，需做好更多調度準備；今年7月創用電新高，供電依舊穩定，反而備轉容量較低時刻發生在4月，原因是天氣太熱、機組仍在大修，台電已檢討極端氣候因應作法。

曾文生表示，隨太陽光電大增、白天突破500萬瓩，現在鼓勵產業用電往白天挪移，供電形勢已經改變，夜尖峰供電更為棘手，水力機組是供電調節關鍵，因此會落實高水庫操作、水力機組管理；他指出，現在即使夜尖峰，備轉容量都有200萬瓩。

目前夏月電價自6月實施至9月底，曾文生表示，若提前實施，影響最多是企業，因電價價差提高，企業調整夜尖峰用電動機會更強，「台灣一定會走上這條路」，包含極端氣候之下，夏月電價提前有其必要性，但這部分仍須送電價審議委員會討論。

此外，國際能源價格高漲，全球都面臨漲電價難題，曾文生表示，全世界電力公司都在思考對策，比如現在燃料價格高，但再生能源價格會愈來愈低，台電現在天然氣機組投資，未來也是為了跟電網連結、調節供需穩定，承接更多再生能源併網。

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他也說，風電、光電不會受中國軍演影響，「太陽明天還是會升起、風要吹過來擋不住」，顯見再生能源發電對穩定國內具有貢獻，如何佈局智慧電網、儲能、天然氣機組快速反應很重要，且隨今年燃煤價格突破400美元達歷史新高，相較之下，離岸風電價格將低過發電成本。

針對上回電價沒有漲足，台電是否希望有下一次，作為台電代理董事長，曾文生說，第一，期待能源價格回穩；第二，政府現在出手透過增資等支持台電，維持台電穩定，是經過多方考慮，強調台電財務永續的重要性。（編輯：郭無患）1110815