台電離岸風電二期預計2025年商轉 年發10億度電

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台電3日宣布，離岸風電二期計畫聯手全本土黃金團隊正式開工動土，預計2025年發電商轉，可年供10億度綠電，等同近24萬家戶年用電量，圖為完工模擬畫面。（台電提供）中央社記者曾智怡傳真 111年11月3日

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（中央社記者曾智怡台北3日電）繼去年首座海上電場離岸風電一期加入發電行列，台電今天宣布，全台首座全本土開發的海上風場離岸二期，將隨陸上電氣室動土，正式邁入施工階段，預計2025年發電商轉，屆時可年供10億度綠電，相當於近24萬家戶年用電量。

台電今天在位於彰化鹿港的彰一開閉所西南側舉辦「離岸風電二期計畫陸上電氣室開工動土典禮」，現場由台電副總經理徐造華與承攬商富崴能源母公司正崴集團董事長郭台強、富崴能源董事長胡惠森及彰化區漁會理事長林明壽等，共同見證台電離岸二期工程正式開工。

徐造華表示，離岸二期計畫自2020年6月啟動，台電聯手全本土開發團隊努力克服疫情、極端氣候等各種挑戰，順利完成前期海域鑽探調查、風場設計等工作，9月正式取得施工許可，期待今日開工後一切順利，努力達成穩定供電、能源轉型和本土風電產業升級等多重使命與期待。

郭台強致詞表示，榮幸能與台電攜手合作，今日動土宣告首座全本土團隊開發的離岸風場，正式進入實質施工階段，期待完工後提供豐沛綠電。

台電說明，台電1965年於澎湖設立全國第一座風力發電機，開啟台灣風力發電史，至今自建168部陸域風機，累計發出達百億度電，因應台灣海峽先天風場條件，台電推動「海風借電」計畫，2016年建置海氣象觀測塔，蒐集設置離岸風機所需參考數據，接續於彰化芳苑外海開啟離岸一期計畫，21部風機於2021年8月加入發電行列。

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至於離岸二期自2020年6月正式啟動，台電投入628.88億元，由富崴能源承攬統包工程與5年運轉維護，將設置31部 Vestas 9.5MW風機、裝置容量達294.5MW；今日動土的陸上電氣室（陸上變電所）由國內星能公司負責，為海上風場與併網基地彰一開閉所之間的重要中繼點，預計2024年完工。

台電指出，目前同步進行水下基樁製造，同樣由本土團隊世紀鋼鐵及世紀風電公司協助，明年起將陸續投入海上變電站、海陸纜製造、風機製造和預組裝，預計2024年開啟海上工程，2025年9月併聯發電商轉。（編輯：潘羿菁）1111103