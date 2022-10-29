綠能新貴崛起2 / 登海上摩天樓 離岸風機技師赴歐上演「追風」歷險記

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黃恩澤和陳晏維在結束一系列歐洲受訓旅程後，將負責CIP彰芳西島風場的風機運維工作。（Vestas提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月29日

今年底，台灣西岸沿海將豎立起200支風機，這是史上最大綠能投資潮。風機葉片轉動起上萬個工作機會，包括焊接技術員、電機工程師與結構工程師等，開發商捧著65K起跳的薪資待遇大力攬才，一批批綠能新貴的誕生，將是台灣產業轉型另一新蹊徑。

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（中央社記者曾智怡台北29日電）從第一天暈船到熟練爬上風機平台，歷經45天出海「震撼教育」，首批獲選赴丹麥受訓的台灣青年黃恩澤、陳晏維，分享參與風機大廠Vestas運維過程。新兵在乘風破浪中吐到胃抽筋的極限考驗中，最需要臨場反應，萬一碰上海上作業突發狀況，將會是一場生死交關的智力大考驗。

台灣離岸風電產業逐步邁入開花結果階段，不過國內人才培訓成熟度尚未到位，國際開發商包括沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（ CIP ）等，皆透過產學合作方式，選拔台灣青年赴歐洲總部受訓。

現年23歲、高職就讀達德商工電機科的陳晏維，以及有數年工作資歷的31歲工程師黃恩澤，是首批獲選CIP培訓學徒，從此踏入追風旅程，哪裡風力能量高，就往哪裡去。

登船首日吐到胃抽筋 風機技師必經陣痛期

目前CIP彰芳西島風場工程如火如荼進行，使用的是世界風機三巨頭之一Vestas 9.5MW風機，在CIP牽線下，黃恩澤、陳晏維成為Vestas正職員工，今年6月前往丹麥Horns Rev 3風場，跟著Vestas運維技師每天出海，度過乘風破浪的45天。

「我第一天吐爆，吐完隔天不太能動，胃都抽筋」，陳晏維從沒想過自己會暈船，但和船上技師聊天發現，其實不少人都經歷過相同「陣痛期」，紛紛安慰他「這感覺我知道，很難受，你先休息，狀態OK再來分配今天工作」。

後來，在暈船貼片與暖男技師的打氣之下，他漸漸習慣與浪和平共處。

「你有聽過討海人暈船嗎？沒有，但他年輕時肯定有，這跟體能一樣，是可以練起來的」，黃恩澤信心滿滿地分享心得。

談到與風場初相遇經驗，黃恩澤不諱言，照片上也許只看到每支風機密密麻麻排列，親臨現場後才真實感受到風場如此寬廣，第一線的震撼感十足強烈，尤其在搭乘人員運輸船（CTV）靠近風機時，抬頭一望，高度約120公尺的風機機艙（約有40層樓高），讓他忍不住讚嘆「原來風機這麼大！」

黃恩澤說，未來離岸風電邁向浮式風場建置，場址距離陸地會比現在更遠，可以想像，風機以後還會更大。

要爬上這座海上摩天大樓，前置訓練不可少，黃恩澤、陳晏維出國前已先通過基本安全、基礎技術、進階救援、高階急救、吊掛指揮等5類全球風能組織（GWO）證照，抵達丹麥再接受Vestas內部訓練，熟悉圖面、零件料號等、作業安全規章等，才有資格搭船出海、一睹風場真面目。

黃恩澤坦言，「訓練時都是在平地，沒有海浪這個問題」，但海象變幻莫測，在船上需聽候大副指示，抓準時機，一鼓作氣爬上風機平台，絕非易事。

陳晏維赴歐洲受訓期間，了解到「發問」的重要性，因為這攸關工程安全，「影響到的不只你個人、是整個團隊，所以再簡單都要問出來，因為你就是不會」。（CIP提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月29日

身處海中央難即時救援 遇突發狀況考驗臨場反應

海上工作存在高度危險性，技師需時刻與SKADA風機數據監測部門保持聯繫，由他們控制風機停機，唯有斷電才能作業，進入機艙、葉片裡面進行零件設備維護，且不能單人作業，才能彼此有照應。每天的任務都會發在手機APP，遇到問題也可直接拍照上傳回報公司。

一支風機的運維，是2人一組、共6人作業，原因很簡單，「因為求生設備只有6套」。

黃恩澤解釋，「假設今天機艙著火，你一定要往下跑，一般來說都是『從內往下』，但如果塔身著火，等於變成一座煙囪，往下的話會先被燻死，只能改從外部垂降」，若此時救援船還沒抵達，還需至特定樓層拿救生筏、乾糧等求生裝備，只要多出一人，都是風險。

陳晏維分享進行GWO進階救援培訓（ART）時，會做不同情境模擬，例如夥伴受傷，要撤離又要顧傷患，一味想趕快撤離，同伴的傷可能會更嚴重，面臨天人交戰，「你就要不停動腦、思考現在該怎麼做」，若海象不佳還要調派直升機，將隊友從葉片扛至機艙頂部，分秒必爭，不只是體力活，更是智力大考驗。

黃恩澤說，有些技師已是風電產業歷練10多年的老手，但完全沒架子，「聽不懂可以再問一次，他們都很樂意重複講解」，耐心給予指導，人也很風趣，大夥更會一起在風機上品嚐丹麥式早餐，亦師亦友，兼作「美食外交」。

陳晏維曾問過技師，在風場什麼時間可以吃東西，得到的答案是「想吃就吃」，因為「安全最重要」，否則在密閉空間（例如機艙）待久了容易頭暈，萬一出錯就得不償失，適時補充血糖太重要了。

首批獲選赴丹麥受訓的台灣青年黃恩澤（掌鏡者）、陳晏維（左上），分享參與風機大廠Vestas運維過程。（CIP提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月29日

風場忌諱趕工 「慢慢做」是最快的節奏

在風場也沒有「趕時間」這回事，曾任外商公司工程師的黃恩澤表示，回想當初應徵這份實習時，也認為自己安全意識夠，踏進離岸風電產業才發現安全意識等級無法相比，作為發電廠的維護技師，「不是在家拔拔插座而已，在風場一不小心是會被電死的」。

「這個產業就是安全第一，愈簡單的事情反而愈容易出包」，若自認為熟悉工作內容而忽略安全防護，恐因小失大；要如期完成工作，「時間掌控」能力至關重要。

在學期間總習慣被動吸收課堂所學、不太敢發問的陳晏維，也是進入產業才了解「發問」的重要性，因為這攸關工程安全，「影響到的不只你個人、是整個團隊，所以再簡單都要問出來，因為你就是不會」。

離岸風電產業所需人才包羅萬象，從前期風場開發、融資、建置，到完工運維階段，電子電機、財務金融、AI預測、資料分析、大氣海洋、海事工程等專業缺一不可，「很多職缺都會出現，就看是什麼人想要踏入這個行業」，黃恩澤說。

黃恩澤與陳晏維結束丹麥風場巡禮之後，又去了英國一個月進行公司內訓；9月底再出發比利時風場，這回改搭運維作業船（SOV），一次出海超過1週，體驗住在「海上旅館」的感覺，預計11月中回台灣。

工作之餘，平時是偏好爬山還是潛水，兩人不約而同都選擇後者，至於滿不滿意現在生活，陳晏維說，「不太會膩，學習的路很長，還有很多東西可以探索」；至於黃恩澤則開玩笑說自己「命中缺水」，更加碼分享，有同事不會游泳或有懼高症，照樣在風場運維撐起一片天。

追風的人不好當，但不會走上玩命關頭，因為安全訓練紮實且高度自律。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1111029