沃旭大彰化風場首曝光 揭開運維工程師工作日常

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為沃旭能源大彰化風場量身打造的運維作業船（SOV）「大三商領航」號，配備方便運維工程師從船上「走路去工作」的動態補償舷梯，提升吊掛與作業安全並提升工作效率。（沃旭能源提供）中央社記者曾智怡傳真 111年9月8日

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（中央社記者曾智怡台北8日電）沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場，需航行至少3小時才能抵達，沃旭能源首度公開建置中風場廬山真面目，更現場模擬運維工程師如何透過動態補償舷梯「Walk to Work」到巨大海上變電站工作，令人大開眼界。

沃旭能源大彰化東南及西南第一階段離岸風場將裝設111座風機，目前已完成安裝60座，沃旭能源強調，將把握氣候窗，穩定推進工程進度。

沃旭能源日前舉辦大彰化東南及西南第一階段離岸風場巡禮活動，是台灣首次有風場業者公開正在建置中的大規模遠岸風場，邀請產、官、學、非政府組織、媒體等近150人分三梯次，出海參觀工程進度，見證離岸風電從無到有發展實績。

參訪團搭乘沃旭能源為大彰化離岸風場量身打造的台灣籍運維作業船（SOV）「大三商領航」號出海，從台中港出發，單趟3至4小時航程才會抵達風場。

沃旭能源期間展示這艘SOV運維作業船配備科技，例如方便運維工程師從船上「走路去工作」（Walk to Work）的動態補償舷梯，提升吊掛與作業安全並提升工作效率；與會者也參觀這個「海上的家」，包括休閒娛樂空間、健身設施，以及享用媲美高級自助餐的營養現煮餐點，體驗一日運維工程師生活。

沃旭能源表示，裝置容量900MW大彰化東南及西南第一階段離岸風場，不僅是台灣、也是亞太區首座大規模風場，除距岸最遠至60公里、風機安裝數量最多達111座，施工困難度最大，更是首座從海上風場設置海上變電站、輸電系統到陸上輸電設施全數一條龍由風場業者統籌負責的風場。

為此，沃旭首次組成橫跨歐亞施工團隊，並採用台灣及全球供應鏈負責製造與建置， 其中包括200家以上台灣供應商與中下游承包商、以及數十艘本地和國際施工船舶。

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目前風場已完成多項里程碑，沃旭能源說明，包括水下基礎安裝工程全部竣工，安裝111座管架式水下基礎、333支基樁；另外兩座陸上變電站、兩座客製化海上變電站，皆已通電運轉，代表輸電樞紐全數到位，且總數3條輸出海纜已鋪設完成，111條陣列海纜也已完成108條，即將完成所有海纜鋪設工程。

風機裝設部分，沃旭能源強調，將全力推動風機安裝，已安裝的60座風機是台灣風場中數量最多。（編輯：張均懋）1110908