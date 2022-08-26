沃旭大彰化風場 水下基礎全數安裝完工

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（中央社記者曾智怡台北26日電）沃旭能源今天宣布，大彰化東南及西南第一階段離岸風場最後一座、由本地供應商興達海基百分百在台製造的水下基礎安裝完工；風場整體安裝的水下基礎，超越台灣海峽其他所有潛力場址風場的數量總和。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場風場共安裝333支水下基樁、111座管架式水下基礎、2座海上變電站管架式水下基礎，創下全球單一風場管架式水下基礎數量最多紀錄。

沃旭能源透過新聞稿表示，大彰化風場的水下基礎準備工作早在2016年就已啟動，沃旭針對風場進行詳盡場址調查，從風場規畫、點位選擇、水下基礎結構設計，依照台灣海峽氣候與大彰化風場的海床狀況客製化設計。

最終確定裝置容量達900 MW的大彰化東南及西南第一階段離岸風場採用111座8MW風機及管架式水下基礎（jacket foundations），且每座水下基礎由3支水下基樁（pin piles）支撐。

沃旭表示，水下基礎的生產製造由約25家本地供應商及下游廠商以及國際供應商負責，早在2018、2019年便與新進台灣供應商簽約，讓供應商有充分時間進行生產準備、試作，並搭配已有合作經驗的供應商以確保風場建置時程。

管架式下式水下基礎由興達海基、水下基樁由世紀離岸風電、台朔重工及台灣國際造船股份有限公司偕同本地下游供應商打造，這些MIT水下基礎和基樁現已成功安裝並矗立在台灣海峽。

沃旭指出，自去年3月展開海上施工以來，水下基礎安裝工程有來自不同國籍、逾500人施工團隊及超過30艘國內外船舶隊伍支援，包括來自荷蘭Heerema 海事工程公司派出多艘重型運輸船協助水下基礎載運，再交由重件安裝船Aegir協助水下基礎安裝，還有降低打樁噪音的氣泡圍幕船、基樁清理船、穩固水下基礎的灌漿船等。

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水下基礎施工過程也攜手本地海事工程業者，包括東方風能、歐潽士海洋風電的人員運輸船、台灣港勤公司、保時嘉里潔能的戒護船、國際海洋的減噪船等。

沃旭表示，近4年努力克服設計、生產製造、冬季施工、天候、船舶動員、疫情、人員調度挑戰，更付出額外資源，如投資升級台中港碼頭與後線土地作為存放重件及預組裝基地等，終得以完成全台首座大規模遠岸風場所有水下基礎施工的重要里程碑。（編輯：楊凱翔）1110826