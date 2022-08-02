沈榮津：年底海上矗立近200支風機 能源轉型玩真的

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（中央社記者曾智怡台北2日電）離岸風電建置進度備受關注，行政院副院長沈榮津今天出席沃旭能源離岸風場運維中心竣工啟用典禮表示，政府願意面對、處理、解決問題，截至今年底，西部海岸將累積矗立近200支風機，「能源轉型是玩真的」。

沃旭能源位於台中港的離岸風場運維中心今天完工啟用，是全台運維能量最大、占地面積最廣的運維設施，未來將負責大彰化4座風場共2.4GW裝置容量的所有運維作業。沈榮津親自出席「沃旭能源台灣離岸風場運維中心」竣工啟用典禮。

沈榮津致詞表示，依循蔡總統能源轉型政策，為了解離岸風電產業，曾親赴德國、丹麥等歐洲各地考察招商，也去日本了解相關示範計畫，直到回台推動離岸風電計畫，「每週都盯進度」，碰上疫情，則透過跨國視訊會議、彼此溝通了解，政府秉持面對問題、解決問題態度，從風場開發、風機架設，到今天運維中心啟用可見一斑。

沈榮津表示，進入台中港區可見離岸風電相關葉片、機艙等，替中部地區帶來新產業，「現在有問題，我都會週六、日下來協調」，牽涉部會問題，感謝各方協力，有效管控離岸風電建置進度。

沈榮津分享，風電開發商到日、韓、越南考察，「到最後他們還是說台灣最可愛」，即是因為台灣政府、人民熱情，且願意面對、處理及解決問題。截至今年底，西部海岸將累積近200支風機與國人見面，「能源轉型是玩真的」。

他指出，台積電之所以能將晶片賣到國外，有賴於蔡總統推動能源轉型，發展光電、風電等綠電，政府超前部署，否則半導體等產業恐較難接單。

沈榮津強調，淨零碳排一定要走向國際，政府不會讓產業界孤單，會攜手往前走，共同提升並穩定台灣競爭力。（編輯：林淑媛）1110802