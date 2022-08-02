沃旭風場運維中心啟用 3武器確保30年綠能供應

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（中央社記者曾智怡台北2日電）沃旭能源今天宣布亞太區首座離岸風場運維中心完工啟用，隨著運維設施、人才、船舶3大武器備齊，除將負責後續30年大彰化風場裝置容量2.4GW運維作業，未來也可培訓越南、日本離岸風場工程師。

沃旭能源今天在台中港舉行「沃旭能源台灣離岸風場運維中心」竣工啟用典禮，行政院副院長沈榮津、沃旭能源全球執行長麥茲尼博（Mads Nipper）、沃旭能源新任亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen ）等出席。

麥茲尼博致詞時稱讚台灣的綠能轉型，他指出，台灣是亞太區域的離岸風電領頭羊，除有豐沛風力資源，也積極設立建置目標，且台灣政府今年已訂定2050淨零排放路徑，顯見沃旭能源與台灣享有相同價值，目標在2030年達到30GW裝置容量的離岸風電。

運維中心基地位於台中港、面積近8000平方公尺，麥茲尼博表示，此是沃旭第一個在歐洲以外的運維中心、也是亞洲第一個，展現沃旭對於台灣長期投資的決心，將負責大彰化4座風場共2.4GW裝置容量的所有運維作業，確保未來20、30年的風場運轉。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔致詞表示，沃旭大彰化風場運維團隊自2018年就開始規劃，運維上有三大「武器」，第一，建立在地運維團隊，風場運維技師皆已赴英訓練8個月回台；第二，打造台灣籍大三商領航號運維作業船（SOV），是目前全球先進且台灣風電業者唯一一艘運維船；第三，沃旭能源在台灣的運維中心。

汪欣潔強調，有了上述武器，沃旭能源一定會用最有效率的方式提供乾淨能源，協助台灣淨零轉型。

政府今年公布2050年淨零碳排路徑，麥茲尼博接受媒體訪問時表示，淨零碳排路徑關鍵是有足夠綠電，而發展離岸風電便是重要作法之一，沃旭能源將不只建造風場，也會重視後續長期運營，協助台灣達成2050淨零目標。

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針對在台灣發展離岸風電課題，麥茲尼博表示，最希望國產化部分能逐步、而非立即達成60%目標，從沃旭能源其他建置風場經驗可見，達到60%在地化需要時間，太期待一蹴可幾，反而會有風場建置時程延宕風險。另外，他也希望擴大風場建置容量至百萬瓩等級。

關於培訓部分，汪欣潔表示，風場運維團隊從2020年招募25位運維工程師，工作範疇包含風機維修、變電站、海上設施相關維護，相關人員已在英國訓練完成；沃旭能源也有和大葉大學合作，每年遴選兩位學徒，大三加入、大四進風場實習，第一屆學徒9月將投入大彰化風場運維工作。（編輯：林興盟）1110802