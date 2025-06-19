數百人悼念刺殺納粹烈士 捷克參謀長：我們是勇敢民族

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（中央社記者劉郁葶布拉格19日專電）數百人18日在布拉格緬懷二戰時成功刺殺納粹高階軍官海德里希，最終壯烈犧牲的7位捷克斯洛伐克傘兵。捷克參謀長雷赫卡在紀念活動表示，「我們並非如外界所言是『畏戰之人』，而是個勇敢戰鬥的民族。1942年在這發生的事正是最好的證明。」

二次世界大戰期間，捷克斯洛伐克遭到納粹佔領。1941年底，7名捷克斯洛伐克傘兵從倫敦秘密回國，協助本土抵抗運動，以及執行「類人猿行動」（Operation Anthropoid），刺殺納粹高階軍官海德里希（Reinhard Heydrich）。

1942年6月，海德里希在被傘兵暗殺後傷重不治身亡，傘兵們接著躲在布拉格聖西里爾與聖美多德教堂（Chrám svatého Cyrila a Metoděje）地下室，最終被蓋世太保發現。同年6月18日，在納粹圍攻下，傘兵或奮戰至死，或選擇自盡，壯烈殉國在教堂中。

在傘兵殉難83週年的追思禮拜與紀念活動中，參議長維特齊（Miloš Vystrčil）、國防部長切諾秋娃（Jana Černochová）、參謀長雷赫卡（Karel Řehka），以及多位外交官、退伍軍人、童軍等均出席，並在烈士的紀念碑前擺放花圈與蠟燭。

維特齊表示：「我們需要不斷紀念我們的英雄，因為這將影響我們今日的行為。我們應該意識到我們當下所處的情勢——有些國家值得我們的支持。今日我們能夠生活在和平與相對安逸之中，絕非理所當然。」

國防部長切諾秋娃指出，這次刺殺行動意義重大，因當時「慕尼黑協定」的簽署國在此行動後撤銷簽署，這使「捷克得以成為最終的戰勝國之一」。

切諾秋娃還提到：「每當有重要外賓來訪，我總是盡可能帶他們來這裡親眼見證這段歷史。」她曾陪同斯洛伐克前總統查普托娃（Zuzana Čaputová）及德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）參觀此地。

參謀長雷赫卡則表示，捷克民族擁有眾多英雄，但人們往往遺忘。「我們必須記得，自由不是免費的，有時必須付出代價。我們並非如外界所言是『畏戰之人』（Švejk），而是一個勇敢戰鬥的民族。1942年在這裡發生的事情正是最好的證明。」

1942年刺殺行動針對的是當時波希米亞與摩拉維亞保護國中，權力最大的納粹官員海德里希，同時也是納粹大屠殺的主要策劃者。

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在刺殺事件發生後，納粹立即宣布戒嚴，並展開大規模處決行動，最終導致捷克利迪策（Lidice）與列扎基（Ležáky）兩個村莊被滅村。

這場暗殺行動被認為是二戰期間歐洲本土抵抗運動中的「偉大行動」，促成戰後捷克斯洛伐克的重建，也使其被視為二戰戰後勝利的一方。（編輯：陳承功）1140619

6月18日正值二戰捷克斯洛伐克傘兵殉難83週年，布拉格的聖西里爾與聖美多德正教堂外的烈士紀念碑前擺滿花圈與蠟燭。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月19日

布拉格的聖西里爾與聖美多德正教堂的地下室，如今為「海德里希刺殺行動烈士國家紀念館」，內有展覽介紹「類人猿行動」歷史，以及7位捷克斯洛伐克傘兵的故事。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月19日

在二戰捷克斯洛伐克傘兵殉難83週年，捷克斯洛伐克傘兵的紀念雕像周圍有民眾擺放的蠟燭與鮮花。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年6月19日