全球第二大離岸風電浮吊船 台船縮時影片揭組裝過程

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（中央社記者賴言曦台北16日電）負責打造國內首艘自建、全球第二大離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」的台船公司，今天公開環海翡翠輪4000噸主吊車的安裝過程，縮時影片全長僅2分多鐘，但台船實際花了快1個月才完成。

台船公司今天在YouTube頻道公開環海翡翠輪4000噸OMC（Offshore Mast Crane）主吊車的安裝影片，公開環海翡翠輪OMC主吊車吊裝基座、迴旋段、塔柱、吊臂的全部過程。

影片來源：CSBC台灣國際造船股份有限公司

縮時影片全長2分38秒，台船副總經理周志明告訴中央社，實際上，環海翡翠輪安裝OMC主吊車用了近1個月才完成，已是相對有效率的速度；且為確保安裝過程順利，台船專案小組事前花了半年時間，和有經驗的船東及大吊車廠商進行討論。

周志明說，環海翡翠輪的OMC主吊車安裝共有4個結構，每一層都要經過部分區域電焊固定後，才能進行下一階段安裝，並從日本租用浮吊船參與組裝；但場地附近有中鋼、中油碼頭，吊裝過程會影響大船進出，所以也歷經了一番協調。

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周志明表示，總計這次有至少70名台船人員、約20名外籍專業浮吊船員參與安裝。由於環海翡翠輪是台灣首艘自建離岸風船，未來除了希望將造船技術留在台灣，也計畫在台招募相關科系學生，擔任離岸風船船員，並規劃海外受訓制度。

據台船官網資料，環海翡翠輪全長216.5公尺，寬49公尺，深度16.8公尺，載貨面積8200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多6萬噸；搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統，可為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機的運輸與安裝作業。（編輯：張良知）1110916