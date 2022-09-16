更多編輯台推薦新聞：
影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史
運動

影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇
科技

iPhone 14系列開箱圖輯》專家實測：Pro動態島互動操作神奇

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王
運動

費德瑞征戰歲月落幕 暴躁小子蛻變優雅球王

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化
國際

瑞典變天 極右翼助右派勝選社會恐兩極化

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片／比賽中完成4周半跳 美青少年花滑選手馬里寧寫歷史
首頁 / 產經

全球第二大離岸風電浮吊船 台船縮時影片揭組裝過程

2022/9/16 16:07（9/16 17:07 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為環海翡翠輪4月3日上午在台船公司高雄廠區舉行下水典禮。（中央社檔案照片）
圖為環海翡翠輪4月3日上午在台船公司高雄廠區舉行下水典禮。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北16日電）負責打造國內首艘自建、全球第二大離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」的台船公司，今天公開環海翡翠輪4000噸主吊車的安裝過程，縮時影片全長僅2分多鐘，但台船實際花了快1個月才完成。

台船公司今天在YouTube頻道公開環海翡翠輪4000噸OMC（Offshore Mast Crane）主吊車的安裝影片，公開環海翡翠輪OMC主吊車吊裝基座、迴旋段、塔柱、吊臂的全部過程。

影片來源：CSBC台灣國際造船股份有限公司

縮時影片全長2分38秒，台船副總經理周志明告訴中央社，實際上，環海翡翠輪安裝OMC主吊車用了近1個月才完成，已是相對有效率的速度；且為確保安裝過程順利，台船專案小組事前花了半年時間，和有經驗的船東及大吊車廠商進行討論。

周志明說，環海翡翠輪的OMC主吊車安裝共有4個結構，每一層都要經過部分區域電焊固定後，才能進行下一階段安裝，並從日本租用浮吊船參與組裝；但場地附近有中鋼、中油碼頭，吊裝過程會影響大船進出，所以也歷經了一番協調。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

周志明表示，總計這次有至少70名台船人員、約20名外籍專業浮吊船員參與安裝。由於環海翡翠輪是台灣首艘自建離岸風船，未來除了希望將造船技術留在台灣，也計畫在台招募相關科系學生，擔任離岸風船船員，並規劃海外受訓制度。

據台船官網資料，環海翡翠輪全長216.5公尺，寬49公尺，深度16.8公尺，載貨面積8200平方公尺，相當於1.3座足球場，可載貨物重最多6萬噸；搭載4000噸等級大型吊車及DP3動態定位系統，可為離岸風場開發商進行新型水下基礎和新世代大型風機的運輸與安裝作業。（編輯：張良知）1110916

延伸閱讀
沃旭大彰化風場首曝光 揭開運維工程師工作日常台電強化電網韌性計畫出爐 3大主軸10年砸5645億工作船向陽山號轉籍台灣 離岸風電開發添助力綠能里程碑 首艘國內自建離岸風電大型浮吊船下水
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族