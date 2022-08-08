工作船向陽山號轉籍台灣 離岸風電開發添助力

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）玉豐海洋科儀公司今天在台南安平商港舉辦離岸風電工作船向陽山號國籍轉換掛旗典禮，由賽普勒斯籍轉籍台灣，正式投入台灣離岸風電場開發與運維作業。

台南市長黃偉哲致詞表示，玉豐集團響應離岸風電國產化，帶著成熟水下技術產品支援離岸風電開發商，透過今年全新購入的離岸風電工作船「向陽山號Sunny Bright」，同時也是台灣目前最大的海洋測繪與水下無人載具（ROV）支援船，參與支援台灣風場開發與運維專案，提供整合性離岸風電服務。

黃偉哲指出，向陽山號從事台灣海峽離岸風電的海上水文調查及水下測繪，除涉及國家尊嚴，最重要的是具備國防軍事作用，在維護台海安全上扮演重要角色，因此向陽山號由賽普勒斯籍轉籍台灣，在國防、經濟及科技上都有重要意義。

玉豐海洋科儀執行長張乃仁表示，玉豐在創立不到15年的時間，從開發水下無人載具與水下科技產品，成為全方位水下與離岸技術與服務的領導者，並在台中霧峰打造研發中心，自主培養在地風場技術與海上作業工程團隊，全力協助風場開發商，期望台灣能以更快的腳步迎來綠能友善環境。

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台南市政府發布新聞稿指出，台南市議長郭信良、立委陳亭妃、台灣港務公司高雄港務長張展榮、安平港營運處資深處長郭光輝等人上午也出席觀禮，共同祝賀台灣離岸風電作業船又新添生力軍。

台南市政府指出，向陽山號總長54公尺，是一艘搭載四種動力模式的油電混合船，能大幅為客戶節省油耗，友善環境減低污染，並具備高科技動態定位系統，能將船身定在海上某處，減低船身碰撞到風機建設機率。（編輯：謝雅竹）1110808