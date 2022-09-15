台電強化電網韌性計畫出爐 3大主軸10年砸5645億

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台電15日公布10年強化電網韌性建設計畫，將全面提升全國電網因應突發事故的能力，力求杜絕大範圍停電再現。圖為台北市社子島的高壓電塔。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡、鄭鴻達台北15日電）台電今天公布10年強化電網韌性建設計畫，將投入新台幣5645億元，以力求分散、持續強固、加強防衛為3大主軸，將從5大電廠直供7大園區等10面向，全面提升全國電網因應突發事故的能力，力求杜絕大範圍停電再現。

台電今天召開「強化電網韌性建設計畫」記者會，由代理董事長曾文生、總經理王耀庭共同公布計畫。

曾文生表示，行政院8月19日核定10年強化電網韌性建設計畫，是歷年單次規模最大也是時間較長的電網投資計畫；台電因國際燃料價格波動影響財務，照理大規模支出有困難，但行政院編列1500億預算，支持台電長期資本支出，「用增資動作展現一定要快速推動計畫的決心」。

曾文生補充，明年增資預算是用公務預算，至於未來長期要不要使用特別預算，屬於行政院層級考量範疇，增資對台電籌資有一定幫助，希望預算經過充分說明、通過審查，明年能辦理台電增資。

他指出，過去電網建設因應台灣地狹人稠、電廠用地難覓且用電成長快速，為求整體供電效率，因而形成既有供電集中化及大型化發展現況，而電網也透過3條345kV的主幹線進行南北串連融通，並由龍潭、中寮、龍崎超高壓變電所形成北中南區三大樞紐的集中電網架構。

曾文生表示，儘管六輸、七輸變電計畫持續進行，但仍遵循過去強化主幹線邏輯，目的在增進南北融通效率，在此發展之下，讓供電越來越集中且大型化；今年303停電事件更凸顯電網過度集中問題，因而台電透過強化電網韌性建設計畫，將打造分散式電網，進行物流管理系統改善。

王耀庭表示，電網韌性指的是能在短時間內因應事故及恢復穩定運轉的能力，電網韌性建設計畫以「推動分散電網工程」（4379億元）、「精進強固電網工程」（1250億元）及「強化系統防衛能力」（16.9億元）為3大推動主軸，其中包含5項分散、3項強固及2項防衛等10項作為，合計共約5645億元，規劃10年內完成。

其中已規劃執行中約3761億元，另1884億元將續編專案計畫執行，以擴大並加速電網改善工作。

王耀庭說明，「分散工程」金額最高，是最重要工程，透過5項作為聚焦降低電網集中風險，包括「電廠直供園區」減少跨區供電，「綠能分散供電」可促進綠能併網及在地就近供電，「樞紐節點分群」能分散3大樞紐變電所供電風險，「增加配送節點」則透過增建關鍵變電所，紓解都會地區供電瓶頸，並藉由「精進區域調度」分散調控風險。

新增變電所部分，台電10年內將新設大安、萬隆等28座變電所，以及24座變電所「屋內化」改建，合計共52座。其中，2年內新建變電所為七股、將軍、高樹、福和、義和變電所。

至於未來朝向再生能源當地用掉，北部用電如何補足。王耀庭表示，北部持續新建機組、離岸風電也越來越多，對電力南北均衡有很大幫助；此外，現在許多產業也非落腳北部，例如高煉廠會做大量建設，如此一來，電力使用不至於有重北輕南狀況。

「強固工程」則著重提升設備穩定程度，其中涵蓋3項作為。「電網擴充更新」將加速設備更新升級及容量擴充，「廣增儲能設備」則可搭配綠能發展，增進電力系統穩定，另將透過持續推動「變電所屋內化」防止外力及極端氣候干擾影響。

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「防衛工程」部分，台電將透過「強化防衛縱深」提升電廠、電網間各層次保護設定；「即時動態防衛」可監測相關設備狀態，提高防衛精準度，整體有助阻止停電事故擴散，協助電網若遇突發事故，可在短時間隔離故障點，縮小事故範圍，盡速恢復穩定運轉。

王耀庭表示，強化電網韌性計畫包含短中長期各項工程，短期2年內將加速辦理執行中的韌性工程並強化系統保護及防衛能力，中期5年內持續推動電網分散及強固工程，長期10年則將完成3大樞紐節點分散工程及相關長程計畫，力求杜絕單一事故造成大範圍停電再現。（編輯：楊蘭軒）1110915