曾文生：秋冬夜尖峰備轉容量率 可望逾8%達250萬瓩

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）媒體報導台電在秋冬季夜間備轉容量率可能不足6%。經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天強調，因水力發電狀況良好、燃氣機組提前大修，讓秋冬季發電機組設備完整，備轉容量率可望超過8%、250萬瓩。

對於9月召開的電價費率審議會，曾文生表示，台電的義務，就是在會中說明整體發電成本，而電價審議向來不只考量燃料成本，也包含總體經濟情形，審議會的民間、官方代表，會對此綜合考量。

媒體報導稱，據台電最新電力供需預測，10月上旬備轉容量容量率僅餘7%、11月上旬為6%多，夜間尖峰備用機組更可能不足6%，秋冬季供電恐再度吃緊。也有報導指出，由於經濟部明年將挹注台電1500億元預算，緩解台電壓力，且7月剛調漲電價，10月電價有望凍漲。

曾文生今天出席2022「光電x儲能 淨零新路徑 今周刊第六屆新能源國際論壇－光電場」時受訪，回應秋冬備轉容量率、電價費率審議會等議題。

曾文生說，目前台灣中北部主要發電水庫，水量幾乎都滿載，可預期今年冬季水力發電狀況會非常好，且因台電經歷過去年旱情，對水利調度更有經驗，預計今年冬季水力發電量會很高，且會集中在夜間尖峰。

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此外，曾文生表示，有別於過去發電機組大修多安排在秋冬季，台電趁今年夏天供電有餘裕時，已將一些燃氣機組提前大修，因此今年冬季供電的機組設備，是相對完整的。

曾文生指出，秋冬雖會遇到空污季，導致燃煤機組必須解聯，發電機組將少掉200萬瓩，不過因水力發電充裕、燃氣機組大修排程順利，今年秋冬夜間尖峰備轉容量率，可望超過8%、約250萬瓩。（編輯：楊蘭軒）1110912