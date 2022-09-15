台電擬推電力直供竹科等7大園區 提升民生用電韌性

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（中央社記者曾智怡、鄭鴻達台北15日電）台電10年強化電網韌性建設計畫主力為分散工程，由5大電廠配對7大園區，將設置33條直供園區輸電線路，總量達14.5GW，相當於全台1/3電力直送用電大戶，藉此增加主幹線餘裕，提升民生用電韌性。

台電今天公布10年強化電網韌性建設計畫，將砸新台幣5645億元，以力求分散、持續強固、加強防衛3大主軸、10大面向推動，全面提升全國電網面對突發事故的因應能力，力求杜絕大規模停電事故再發生。

其中，所需經費最高的是分散工程，預計投入4379億元，一大重點是透過「電廠直供園區」降低電網集中風險，由通霄電廠及離岸風電直接供電給竹科，台中電廠及離岸風電直供中科，興達電廠直供南科、橋科，另由大潭電廠直供新北產業園區、桃園工業區，大林電廠直供楠梓產業園區。

台電說明，減少電力傳輸距離是降低電網風險最佳解方，因而規劃由燃氣機組及再生能源等電源，就近直供科學園區及產業園區等用電中心。

台電總經理王耀庭指出，一但線路完成，總量將達14.5GW，相當於全台1/3電力直送用電大戶，主幹線容量餘裕多出1/3，可減少電網負擔、降低電力耗損，將既有電力幹線留給民生需求，提升大眾民生用電品質。

面對淨零轉型目標，再生能源會越來越多，台電也推動「綠能分散供電」。王耀庭說明，離岸風電將規劃7站7線，預計2030年前陸續完成；光電則規劃9站10線，預計2025年完成，等於「為再生能源做17條省道」，持續增加分散式電源應用，讓在地發電就近利用，「多發出來的電才上主幹線做統一調度」。

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另外，因應再生能源不穩定性高，台電將廣增儲能設備提升綠能使用，未來除中央調度中心，另設置7個區域調度中心，掌握未來綠電直供大型負載中心調度等事宜。台電代理董事長曾文生表示，台灣長期透過化石燃料進口發電，未來隨再生能源大量併網，區域調度中心主要調度對象即是再生能源、儲能設備等。

他強調，台灣今年7、8月遇到史上第2低降雨紀錄，但截至9月，日月潭、德基水庫水量均仍有8成，即是精進調度成果，面對快速用電需求、再生能源滲透率增加、極端氣候等挑戰，台電將持續學習新的管理方法。（編輯：林淑媛）1110915