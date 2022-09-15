台電52間變電所10年全面屋內化 降低故障率更易維護

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台電「強化電網韌性建設計畫」，提出10年52間變電所全面屋內化目標。圖為新北市蘆洲區一處變電所。（中央社檔案照片）

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（中央社記者鄭鴻達、曾智怡台北15日電）台電「強化電網韌性建設計畫」，提出10年52間變電所全面屋內化目標，同時，變電所內重要設施擺設將規劃成隔艙，避免火災擴散，造成斷電連鎖效應，台電形容，關鍵設施過去是「睡通舖」，如今要改成一個個套房居住。

台電今天召開記者會公布「強化電網韌性建設計畫」，預計在10年內共投入新台幣5645億元預算，透過「力求分散、持續強固、加強防衛」3大主軸，要提升全台電網因應突發事故的能力。

其中，在「持續強固」面，將投入1250億元執行強固工程，主要項目包含電網擴充更新、廣增儲能設備，以及變電所屋內化。據此，台電規劃在10年內新建、改建或擴建共52所變電所。

經濟部次長、台電代理董事長曾文生說明，對於可能引起民眾抗爭的事項，台電將加強溝通，首先，是上網公告變電所電磁波監測值，讓民眾知道這其實與背景值差不多。

曾文生說，其次，以往變電所因建物外部電線凌亂，使得視覺很不美觀，易成鄰避設施，台電會從加強美化建物，使得變電所不會因外觀，被視為鄰避設施。

台電總經理王耀庭表示，透過變電所屋內化，能進一步將電磁波降至接近背景值，如此雖會讓新改建成本增加至3倍，但可將故障機率降低87%，並更易於維護。

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王耀庭說，此外，變電所屋內化會將重要設備安置在不同的室內隔艙，並配置完善的消防系統，概念宛如設備以往是「睡通舖」，若有一處發生狀況，燃燒就會擴大，但改「住套房」，就可將狀況侷限在有限的地方內。

台電說明，變電所屋內化不但可阻絕外力破壞，而將內部重要設備安置於不同室內隔艙，讓「通舖變分艙」，並配置消防系統，能保護設備安全，更提升供電可靠度。（編輯：潘羿菁）1110915