經部推光電結合儲能 樂觀看待2025年500MWh目標

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（中央社記者鄭鴻達台北12日電）經濟部次長、台電代理董事長曾文生今天表示，經濟部正推動結合光電與儲能，盼能在2025年前能達到設置500兆瓦時（MWh）的目標。他也透露，今年首年是試辦，目前申請量已超越原先預估量達2倍。

曾文生今天出席2022「光電x儲能 淨零新路徑 今周刊第六屆新能源國際論壇－光電場」，他在致詞時提及，台灣的太陽光電發電量，在今年8月22日達到歷史性的555萬瓩紀錄，爾後也屢破紀錄，這在未來將成常態。

行政院副院長沈榮津透過錄影致詞表示，對於產業以外銷為主的台灣來說，綠電成為台灣產業能否繼續在國際供應鏈角逐的必要條件；其中太陽光電更已成為世界各國推動主軸之一。

沈榮津提及，台灣的太陽光電瞬時發電量，在8月22日達到555萬瓩紀錄，這數字超越台灣的核電總發電量，顯示台灣能源轉型有成，也盼藉由推動太陽光電結合設置儲能，能達成能源轉型政策願景。

針對如何因應再生能源間歇性，曾文生說，儲能將是接下來的重要題目，而台灣因企業面對國際供應鏈要求，是全球再生能源需求非常暢旺的國家，因此有堅實的市場需求成長支撐。

曾文生列舉，無論是氣態、沙、飛輪，還有傳統水力、抽蓄、化學能電池，甚至氫能等儲能方式，目前在全世界都在快速發展，加上未來再生能源需求旺盛，未來儲能在台灣的電能市場上，市場化會愈來愈強。

他說，經濟部目前在推動的新政策，希望光電廠能結合儲能，或換句話說，將儲能設施放在光電案場內，饋線加上儲能裝置，就能大幅提高電網使用效率，且可於夜尖峰電價最高時釋出電力，支應市場需求。

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曾文生預期，若繼續開發、發展此模式，對穩定台灣電網有莫大幫助，不但可改善再生能源的間歇性，如降低西北雨影響，也有助於夜尖峰的電力調度，使供電曲線更平滑。

曾文生受訪時補充說明，目前設定目標，是要在2025年前達到設置500MWh以上，經濟部今年開始試辦，依過去功率型儲能民間投資申請狀況研判，目前要申請的裝置比預估多2倍以上，所以他對此目標非常樂觀。（編輯：楊蘭軒）1110912