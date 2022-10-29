綠能新貴崛起1 / 收入不比台積電差 65K起跳「綠能新貴」崛起

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攀爬在40層樓高的風機，就像登頂海上摩天大樓，雖然遼闊海景盡收眼底，不過需具備膽大心細個性，並非所有人都能克服恐懼感。（沃旭提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月29日

今年底，台灣西岸沿海將豎立起200支風機，這是史上最大綠能投資潮。風機葉片轉動起上萬個工作機會，包括焊接技術員、電機工程師與結構工程師等，開發商捧著65K起跳的薪資待遇大力攬才，一批批綠能新貴的誕生，將是台灣產業轉型另一新蹊徑。

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（中央社記者曾智怡台北29日電）「如果你願意到第一線離岸風場上班，只要取得相關證照及通過廠商訓練，歷練幾年，收入不會比台積電差」，經濟部金屬中心海洋科技產業創新服務處副處長陳維德說。

近年台灣迎來綠能最大投資潮，沃旭能源、哥本哈根基礎建設基金（ CIP ）與北陸能源等國際級開發商，紛紛大顯身手「卡位」台灣海峽，因為全球最適合發展離岸風電的20個場域，台灣即占16處，加上政府大力支持，產業界宛如上演「綠能淘金熱」。

按照政府規劃，截至2035年，離岸風電累計20.6GW裝置容量，年發電量達773億度，將可帶動新台幣3.1兆投資額。

然而，擁抱美好願景之前，得先正視國內離岸風電人才供需失衡的現實。

離岸風電求才若渴 導遊也加入成種子培訓教官

離岸風電在台灣屬於新興產業，風場前期探勘與兩年期程的施工安裝階段，主要以國外人力為主，依照全球風能組織（GWO）年報推算人力需求，光是2025年的5.6GW目標量，預估缺口高達2萬4528人，可以顯見人才培育的急迫性。

台灣目前共有4家培訓單位，分別是位於高雄的「海洋科技產業創新專區」（MTIC）、台中的台灣風能訓練、國立高雄科技大學、苗栗的格緯旭風能，整體訓練能量預估達1800人。

以平均一人訓練費用4萬元計算，一單位一年只要培訓500名，即進帳2000萬元，培訓商機可期；明年還會再新增一家。

走進興達港的MTIC，長長的花園廊道旁，一棟棟鋼構訓練區比鄰，學員正在接受GWO認證的基本安全培訓（BST）高空作業訓練，每個人身上掛滿「給西」，在教官指導下，爬梯、垂降，汗如雨下。

MTIC是前瞻基礎建設計畫的綠能建設項目之一，委由金屬工業研究發展中心營運，陳維德說明，只要進入風場，就需要BST證照，一套課程定價6萬，「比歐洲當地貴一萬多，但加上飛機票、食宿，在台灣上課還是比較便宜」。

人培中心近3年累積開設186班、培訓1335名學生，以BST、基礎技術培訓（BTT）課程居多；另提供進階救援（ART）、葉片修復（BR）等進階專業課程，以及客製化課程，共22項課程模組，為全亞洲最完整。

目前共14名教官，均來自不同領域，有軍人、國小老師、海洋資料蒐集專家、消防員，甚至是導遊。陳維德笑說，「你要來嗎？我們很缺教官。懼高的話，跳10次就不怕了」。

MTIC明年將推出OPITO（海洋石油產業訓練組織）認證的直升機水下逃生培訓，模擬直升機失事掉進海裡、翻滾數圈，學員需想辦法踢開窗戶逃出，好萊塢男星湯姆克魯斯（Tom Cruise）在電影「捍衛戰士：獨行俠」前置訓練時，上過一模一樣的課。

陳維德說明，MTIC將是全台第一個通過OPITO認證的課程訓練提供者，未來隨著離岸風電朝深水區發展，浮式風機將成風場標配，因距離岸邊太遠，搭船不便，直升機角色會愈來愈重要，更將誕生完全不同的工安衛觀念，相關產業海上作業安全規範之課程建置是未來推動重點。

MTIC也是風機系統商西門子歌美颯在台唯一機艙吊掛訓練培訓地點，廠商本身員工和包商都會來此受訓。陳維德表示，將持續爭取和更多國際大廠合作，擴大培訓課程豐富度，力拚台灣成為開發商亞洲風場指定受訓基地。

事實上，外商早用行動展現投資台灣的決心，例如開發商龍頭沃旭能源，去年1月即成立台灣運維菁英團隊，目前已有超過20名台籍運維工程師加入，並完成英國、新加坡等地的移地訓練。

今年8月，沃旭在歐洲以外的首座離岸風場運維中心完工啟用，除將負責後續30年大彰化風場裝置容量2.4GW運維作業，未來也可培訓越南、日本離岸風場工程師。

（中央社製圖）

海上工作不玩命 運維工程師65K起跳

探究運維工程師的專業，可分為3大領域，包括風機維修、高壓設備和風場設施。電機工程師、配電技術員、土木工程師、銲接人員、環安衛人員、船務人員，洋洋灑灑，全是目前業界苦求人才。

「如果你願意到第一線（海上）上班，經過最起碼3個月的相關證照及廠商訓練，65K沒問題」，歷練幾年「收入不會比台積電差」，年薪兩三百萬都不稀奇，陳維德說道。

「你說兩三百萬很高嗎？對我們來講是這樣，但對他們來說真的還好」。

想登上風場，首先要具備外語能力，船上設備操作者都是外國人，溝通全部需要英語，加上每個設施動輒千萬甚至上億，語言障礙帶來的壓力可想而知，不少人因此打退堂鼓。

今年底，台灣將有200支風機矗立在西部沿海，史上最大綠能投資潮逐漸進入開花結果階段，衍生的人力需求也相當龐大。（沃旭提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月29日

也有人擔心，到海上工作就算了，還要爬高，豈不是天天玩命？陳維德說，離岸風電產業工安衛意識極高，外商在安全教育、設備的成本投入不容小覷，且安全規範之嚴謹，「你上運維作業船（SOV），他會要求你走樓梯一定要兩手摸扶把」。

根據記者先前曾參觀SOV經驗觀察，走到洗手間，洗手台鏡子下方都有一張貼紙，提醒你「洗手需使用肥皂，並至少搓洗20秒」。外商凡事step by step、安全第一，沒有「趕工」這回事，因此，幾乎不太會發生工安意外。

儘管安全把關看得見，開發商也祭出高薪待遇，但有業者坦言，「我們中華文化仍然是『萬般皆下品唯有讀書高』」，現階段大眾對離岸風電認識不夠，仍會認為技師出海是「做黑手」。

陳維德則說，英國綠能教育從小扎根，孩子很小就認識何謂綠電、風能，及其發展潛力，所以他們不會排斥，甚至未來職涯會當優先選項。

也因此，開發商開始從學校耕耘人才，透過合開學程、支薪實習等方式，盼吸引電機、電子專業年輕學子投入離岸風電產業。

（中央社製圖）

台廠技術能力OK 10年內有望組建運維國家隊

談到離岸風電國產化政策，政府固然提供台廠升級轉型契機，不過這條路荊棘遍布，陳維德倒認為，如果是運維工作，只要台廠持續練兵，10年後有機會達到Tier 1運維承包商地位。

陳維德進一步說，英國政府近年積極輔導海上石油氣公司轉型，也是為了壯大離岸風電運維產業，並側重運維科技創新研發，如無人機、水下載具等，因應離岸風場例行維護朝向無人化、數位化、智慧化趨勢。

他不諱言，政府有穩定供電壓力、企業需要綠電，「開發商也不是慈善機構，他們在乎的是未來20、30年能否賺到錢」，因此一定很注重運維品質，讓風場維持高運轉率，在在凸顯運維本土化勢在必行。

不只如此，國際開發商布局日韓、越南等離岸風電市場之際，運維國家隊還可以一起打亞洲盃。

但他也提醒，「風場工程並非肯幹就好，還有工安衛考量」，這也是近年台廠和開發商產生文化衝突之處，外商重視SOP、安全至上，但對台廠來說，評估風險、明定工作標準流程是「頭痛的事情」，導致出現中小企業技術能力沒問題，但聽聞要準備文件就「謝謝有空再聯絡」窘況，需政府給予指引和輔導。

陳維德分享，值得慶幸的是，國內已有年輕人超前部署，剛畢業時，先在外商歷練5、6年，接受完整風機維修教育訓練，2年前嗅到運維商機，跳出來自組公司。

目前這名年輕人專做陸域風機維修服務，隨第二階段風場步步邁向完工，大廠離岸風機葉片維修訂單即將到手；在偌大的海上風機田工作，年輕人曾說，「很累時停下來，吃著能量棒、看看夕陽也是不錯」。（編輯：潘羿菁、林淑媛）1111029

沃旭的大彰化東南及西南第一階段離岸風場，裝置容量達900MW，不僅是台灣、也是亞太區首座大規模風場，除距岸最遠至60公里，圖為沃旭替風場量身打造的台灣籍運維作業船（SOV）大三商領航號的工作情況。（沃旭提供）中央社記者曾智怡傳真 111年10月29日