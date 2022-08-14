興達海基MIT水下基礎將出航 運往沃旭大彰化風場

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（中央社記者曾智怡台北14日）沃旭能源今天宣布，由興達海基百分百台灣製造的6座水下基礎將正式出航，運往大彰化東南及西南第一階段離岸風場，並由重件安裝船進行安裝，是台灣離岸風電在地化里程碑。

沃旭能源透過臉書指出，6座百分百在地製造的管架式水下基礎，由興達海基吊掛至重型運輸船大和號（Yamato）上，並由台灣承包商負責繫固工作，預計下週分兩批次運往風場，再交由Heerma重件安裝船Aegir安裝。

今天沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）、沃旭能源台灣總經理汪欣潔、中鋼總經理王錫欽、興達海基董事長謝榮淵等參訪高雄興達港，共同見證台灣離岸風電水下基礎發展重要時刻。

沃旭表示，自與興達海基簽約至今，3年間投入來自歐洲總部和亞太團隊的資源，挹注的人力時間累積超過15萬工時，協助興達海基完成水下基礎生產；在最後階段，沃旭也出資協助整平及清理興達港航道與迴船池，確保重件運輸船能夠順利進出。

沃旭強調，這6座水下基礎不只是興達海基的成功，也是台灣離岸風電的里程碑，展現台灣已具備水下基礎生產和組裝的技術基礎，期待供應商持續複製成功經驗，實現連續生產及提升製造效率，具備區域及世界的競爭力。

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大彰化東南及西南第一階段離岸風場的管架式水下基礎，因應台灣氣候與海床狀況量身打造，鋼鐵結構每座重量約1200公噸、高度約70至80公尺，相當於20至30層樓，包含上千個大小零組件，從節點、斜撐、基腳、平台、爬梯、轉接段法蘭，全由興達海基與下游供應商在台生產。

興達海基透過與沃旭緊密的合作與學習，在過去3年中逐步建立提升焊接及製造技術，落實國際離岸風電產業品質、環境、安全及健康衛生標準，確保水下基礎在未來30年能夠穩固豎立在台灣海峽。（編輯：潘羿菁）1110814