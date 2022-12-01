劉德音關心台灣5年後用電 王美花：不會缺電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台積電美國亞利桑那州廠預計6日舉行首批機台設備到廠典禮，外派工程師陸續飛往美國，各界關心是否有人才外流等問題。經濟部長王美花（圖）1日在立法院接受媒體聯訪時說，台積電董事長劉德音已說明，沒有人才外流問題，強調台灣還是最主要生產基地。中央社記者郭日曉攝 111年12月1日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北1日電）立委今天質詢指出，台積電董事長劉德音說政府要關心5年後電夠不夠用。經濟部長王美花回應，劉德音的意思是「未來5年的用電，現在就要準備」；至於5年後是否缺電、夠不夠用，她則說沒有缺電，電夠用。

立法院經濟委員會今天併案審查礦業法修正草案，王美花等人列席報告，並備質詢。

包括民進黨立委邱志偉、國民黨立委楊瓊瓔等多位立委在內質詢時，均舉劉德音11月30日出席三三會例會時，呼籲政府要關心5年後的電夠不夠用為例，詢問以現在的產業需求，5年後台灣會不會有缺電問題。

王美花回應時表示，政府現在就是為了用電在做提早準備，而劉德音所說的，是指未來5年的用電現在就要準備，因此台電現在才有這麼多電力設施在蓋。

楊瓊瓔詢問，政府是否會在選後漲電費，她希望不要大漲，大家一起加油。王美花說，這是由電價審議委員會做決定。

國民黨立委李貴敏詢問，九合一選舉結束，台積電到桃園設廠是否確定，王美花則說，「要先把場域準備好，因此我們積極規劃龍潭三期，這部分行政機關照走」，當時也決定要請桃園市政府辦徵地。

此外，國民黨立委謝衣鳯詢問明年的出口情況。王美花回應，明年出口不會比今年高，如果能維持今年水準就已經蠻不錯。

對於民進黨九合一選舉挫敗，黨內湧現檢討聲浪，包括內閣改組等，王美花在休息時間接受媒體聯訪時說，她當公務員40年以上，「我在的時候就全力以赴，至於我的位置由長官決定」。

另外，基隆市長當選人謝國樑在選前提出「青年電動機車」政見，預計4年打造5萬台電動機車，首批適用民國78年至92年出生基隆市民，資格需連續5年達成4小時公益回饋。

媒體詢問王美花，對於謝國樑說要跟經濟部、環保署爭取經費，經濟部是否可能針對特定地區或私人運具，提供這樣的預算。

王美花說，現在有一個方案是針對全國電動機車的汰換，每輛新台幣7000元的補助，明年度應該也是會持續，此方案全國都一致；過往有的地方政府有額外的補助，內容都不大一樣，這就讓地方政府自己張羅相關經費。（編輯：林淑媛）1111201