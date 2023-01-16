春節使用ATM留意5件事 避開尖峰、保留交易明細

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（中央社記者潘姿羽台北16日電）春節連假即將到來，面對長達10天假期，財金公司特別列出春節使用ATM 5大注意事項，包含避開尖峰時段、保留交易明細，讓民眾省時又安心，不會影響休假好心情。

今年農曆春節有長達10天的連續假期，自1月20日起至1月29日止，財金公司特別提醒民眾5大使用ATM注意事項，一是避開尖峰時間使用ATM；根據歷年春節期間ATM交易統計顯示，春節小年夜及除夕（1月20日及21日）期間，每日上午11時至下午2時、下午5時至晚上7時二個時段，ATM使用量最大，建議民眾避開尖峰時段，以免排隊而耗費時間。

第二，瞭解提款及轉帳金額的限制，如每日提款及非約定轉帳的限額，以及未補登存摺拒絕提款及轉帳的次數限制等，提醒民眾及早準備現金並預先補登存摺，以免影響春節期間的資金調度。

第三，保留交易明細最安心。財金公司表示，如果使用ATM發生異常情形，如扣帳未吐鈔、轉帳已扣款但未入帳等，系統比對後會自動沖正，並將溢扣或未入帳的款項撥入交易帳戶，請民眾放心；民眾也可保留「交易明細單」，洽請金融機構處理。

第四，ATM都設有或張貼緊急聯絡電話，民眾如果遇到ATM異常狀況，可撥打緊急聯絡電話，向裝設ATM的金融機構反應；如果無法獲得協助，也可向往來金融機構洽詢，或撥打財金公司客服專線（02）2630-5151。

第五點注意事項則是慎防金融詐騙，不要依照他人指示操作ATM。

財金公司指出，近來金融詐騙手法不斷更新，特別提醒民眾ATM轉帳功能僅能將款項轉出，並無法透過ATM操作讓他人將款項轉入；另外，ATM沒有解除分期付款設定功能、無法完成退稅、也沒辦法取消扣款。因此，請不要依照他人指示操作ATM。

如果民眾有疑慮，財金公司表示，可先向「165」警政署反詐騙諮詢專線洽詢，以防範歹徒詐騙，保障自身財產安全。（編輯：趙蔚蘭）1120116