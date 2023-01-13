偽鈔流竄 央行認證「很假」3招可輕鬆辨別

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（中央社記者潘姿羽台北13日電）媒體報導，不法人士利用攤商忙錄時，以玩具鈔票作為偽鈔牟利。中央銀行今天表示，這些玩具鈔票製作粗糙、很假，只要照著「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，就可輕鬆辨別真偽。

央行今天於臉書發文表示，近期發生玩具鈔票被不法或投機人士利用，當成鈔券行騙，但其實這些「玩具鈔票」製作粗糙，只是用影印或列印方式製作，還沒有水印、隱藏字、輕轉不會變色、條狀箔膜無光影變化效果，且沒有墨紋浮凸的觸感；最重要的是，玩具鈔票上面還印著「玩具印製廠」、「魔術印製廠」、「教學印製廠」、「魔術銀行」或「玩具鈔票」等字樣。

央行表示，只要照著「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則，就能輕鬆辨別真偽。

「看一看」是指迎光透視，可看見鈔券空白處的水印，100元為梅花，1000元為菊花；以15度角檢視，鈔券正面右下角花紋圖案會浮現「100」或「1000」面額數字。

「摸一摸」則是以手觸摸鈔券正面數字及文字，可感覺墨紋凸出紙面；「轉一轉」是輕轉鈔券，正面左下角「100」或「1000」面額數字會出現顏色變化；100元券正面窗式安全線會出現顏色變化，1000元券正面右側條狀箔膜及背面窗式安全線呈現七彩光影變化效果。

央行表示，其實那些「玩具鈔票」上面任何1項都沒有符合，「很假！」大概默數3秒時間，就可以知道收到的是不是「玩具鈔票」了。

央行也提醒店家及民眾，是不是真鈔，只要「多看一眼」就能知道，民眾也可至央行網站觀看「新台幣鈔券防偽設計」影片，只要花90秒，就能學會鈔券如何輕鬆辨真偽（https://youtu.be/YNPIRyyk0HU）。（編輯：潘羿菁）1120113