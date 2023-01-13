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趁攤商忙碌用劣質玩具假鈔洗錢 彰化警逮9嫌

2023/1/13 11:30
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（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）彰化縣多處夜市偽鈔流竄引起攤商注意，警方追查羅姓主嫌與友人在網路購買劣質玩具鈔，趁攤商忙碌而使用假鈔得逞，警方拘提、通知9名犯嫌到案，依行使偽造貨幣等罪嫌送辦。

彰化縣警察局去年底接獲報案，一群年輕人流竄中部夜市、檳榔攤、超商，利用業者忙碌不察時，以玩具千元假鈔買東西或玩遊戲，小額消費換來數百元真鈔牟利，清查後發現縣內8家業者受害，收到的玩具假鈔序號編碼均為「HR484268XD」及有「魔術印製廠」字樣。

彰化縣警察局刑警大隊偵四隊與彰化、員林、北斗、溪湖分局及台中市警察局刑警大隊組成專案小組，調閱監視器掌握犯嫌身分後報請彰化地方檢察署指揮偵辦，今年1月10日、11日搜索、拘提9名犯嫌到案，查扣手機、玩具偽鈔等證物，全案依刑法詐欺罪、行使偽造貨幣等罪嫌，移送彰化地檢署偵辦及彰化地方法院審理。

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警方今天召開破案記者會指出，拘提20歲羅姓主嫌等人，其中3人成年、6人未成年，皆為友人關係，犯嫌供稱在網路以1張新台幣5元購買90張玩具鈔使用，由於這些偽鈔製作粗糙、無防偽線等，明顯與真鈔有很大落差，初步排除有專業偽鈔工廠透過人頭洗錢，這群犯嫌主要利用攤商忙碌、無暇查驗而使用玩具假鈔得逞。

警方表示，年關將近，商家及民眾務必多留意辨識偽鈔，收到千元大鈔時應多花時間檢查，此案查扣偽鈔印有「玩具鈔票」小紅印，且材質粗糙、防偽線無光影變化效果、無浮凸觸感，只要透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」簡單3原則就可辨別真偽。（編輯：郭諭儒）1120113

#彰化縣
#彰化地方法院
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