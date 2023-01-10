更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
立院三讀 誘使兒少拍性影片最重關10年、散布者7年
首頁 / 社會

又見號碼HR484268XD新台幣千元假鈔 桃園警逮2嫌

2023/1/10 18:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）繼彰化警方查獲號碼「HR484268XD」新台幣千元假鈔，桃園警方今天表示，日前有2人持千元假鈔買檳榔，獲報後查緝2名嫌疑人到案。據了解，2嫌所持假鈔號碼與彰化查獲的相同。

彰化縣警察局員林分局永靖分駐所長劉晏誠4日接受媒體聯訪指出，接獲攤商報案指稱在套圈圈的攤位有年輕人拿千元大鈔說要玩遊戲，後來攤商收到的7張千元假鈔，鈔票號碼都是「HR484268XD」。

另外，日前有民眾在臉書（Facebook）爆料公社發文表示，他在桃園市八德區經營的檳榔攤有收到千元假鈔，已向派出所報案。

對此，八德警分局人員告訴中央社記者，有關八德區的案件，警方是在2日獲報，指有2名民眾駕車到某處檳榔攤使用千元假鈔消費後離去。獲報後，立即調閱監視器並迅速查緝2名嫌疑人到案，同時查扣所使用千元假鈔進行鑑定。

據了解，桃園市八德區檳榔攤業者所收到的假鈔號碼是「HR484268XD」，它與在彰化查獲到千元假鈔的號碼是相同。

桃園警方表示，將依行使偽造貨幣罪嫌，將2人移送桃園地方檢察署偵辦。

警方提醒民眾或商家，春節期間使用貨幣頻繁，在接收貨幣時，不妨留意辨識凸起觸感、透視水印、變色油墨、安全線、隱藏字、光影變化箔膜、條狀箔膜及加印字樣等特徵，以避免財務損失。（編輯：戴光育）1120110

#桃園
#劉晏誠
#彰化
劉晏誠
千元假鈔HR484268XD流竄彰化 警方鎖定5嫌
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族