台中市公車候車亭112年起全面禁菸 違者最高罰1萬

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台中市衛生局今天公告，112年1月1日起全市公車候車亭為禁菸場所，以維護民眾健康與不吸二手菸的權利。（圖取自台中市政府網頁taichung.gov.tw）

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（中央社記者郝雪卿台中15日電）台中市衛生局今天公告，112年1月1日起全市公車候車亭為禁菸場所，以維護民眾健康與不吸二手菸的權利，違者將依菸害防制法規定，裁處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

繼104年6月17日公告實施台中市400處公車候車亭為禁菸場所後，衛生局因應公車路線擴大，與台中市交通局合作，明年1月1日起公告實施全市公車候車亭為禁菸場所。

衛生局表示，候車亭禁菸範圍包含屋簷垂直投影面積區域範圍，違者將依菸害防制法規定，裁處2000元至1萬元罰鍰。

衛生局長曾梓展表示，根據研究，二手菸環境會讓年輕、健康的非吸煙者血管受到損傷，還會抑制身體的自然修復機能，對此，衛生局配合在地特色持續推動台中市無菸友善環境已達4045處，包含公園綠地963處、高中職以下學校校園及連人行道365處、連鎖超商及咖啡廳騎樓、庇廊1772處等。

曾梓展指出，市府將持續透過公車站體跑馬燈、電子看板、有線電視、宣導圖卡及官網等，宣導無菸公車候車亭，也會在禁菸場所加強稽查；有戒菸需求的市民，全市有515家戒菸服務合約醫事機構，可提供專業的戒菸治療與衛教。（編輯：黃世雅）1111215