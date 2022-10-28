立院協商菸防法 民團籲速審別讓加熱菸成防制破口

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（中央社記者郭建伸台北28日電）立法院衛環委員會今天朝野協商討論菸害防制法部分條文修正草案，討論初審保留條文。董氏基金會、全國家長會聯盟等民間團體上午聚集在立法院外，呼籲立法院速審菸防法，別讓加熱菸成為菸害防制破口。

立法院社會福利及衛生環境委員會今年5月初審菸害防制法部分條文修正草案，但包含加熱菸定義、菸捐、加味菸、無菸校園等多項條文保留；上會期衛環委員會召委林為洲今天召集黨團協商，討論菸防法修正草案保留條文。

董氏基金會、全國家長會聯盟、 台灣愛兒親師家長協會、台灣共善促進協會、台灣癌症基金會、陽光社會福利基金會等多個民間團體今天在立法院外舉行記者會，並向民進黨、國民黨團遞交陳情書，呼籲立法院這會期一定要通過菸害防制法，並盼能禁止所有加味菸品、禁止新型菸品，勿讓加熱菸成為菸害防制破口。

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董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，這次的政院版草案未規範新型菸品品牌的必要組合元件、載具，未來菸草公司恐在台灣大打品牌廣告，或設置專賣店，呼籲立法院應禁止新型菸品，才不會讓新型菸品載具成為菸害防制破口。

全國家長會長聯盟副理事長焦惠芳指出，全台灣7.9萬國高中學生陷電子煙危害，用法律來保障下一代健康刻不容緩，為維護民眾及年輕世代健康，務必盡快完成協商，年底前修法通過。（編輯：林興盟）1111028