宜蘭超商咖啡店騎樓8/1起禁菸 違者開罰

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣23日電）宜蘭縣衛生局今天表示，8月1日起縣轄內連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁止吸菸，違者最高處新台幣1萬元罰鍰。

衛生局引述世界衛生組織（WHO）資料表示，吸菸者的手指及可能受污染的菸品常與嘴唇接觸，增加病毒從手向口傳播的可能性，讓吸菸者更容易感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。此外，許多人喜歡相約邊抽菸邊聊天，卻沒有保持適當社交距離，也可能增加傳染風險。

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衛生局指出，吸菸者也可能已患有肺部疾病或肺活量降低，大幅增加染疫後演變成嚴重疾病的風險，所以拒絕菸品是提升免疫力、阻擋COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的不二法門。

衛生局表示，縣內除既有的禁菸區外，8月1日起將公告「連鎖便利商店及咖啡店的騎樓及庇廊」為全面禁止吸菸（含電子煙）場域，共計254處。民眾若在這些場域違規吸菸，將依菸害防制法規定，處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。（編輯：張銘坤）1110723