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彰縣訂電子煙自治條例 賣電子煙給孕婦最高罰5萬

2022/7/19 15:05
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（中央社記者吳哲豪彰化19日電）針對電子煙管制問題，彰化縣訂定電子煙危害防制自治條例，日前公布施行；縣府衛生局指出，如販賣、交付或供應電子煙及其相關器物給未滿18歲青少年或孕婦，最高罰5萬。

彰化縣政府衛生局長葉彥伯今天接受媒體聯訪指出，針對電子煙管制問題，中央建議地方先訂自治條例，彰化縣訂定電子煙危害防制自治條例在7月7日公布施行，不過除電子煙外，新興菸品樣態多，仍須中央修法才能有效解決管理問題。

衛生局指出，彰化縣電子煙危害防制自治條例，主要規定未滿18歲者使用菸品或持有電子煙、與電子煙相關器物及加熱式菸品，應施以電子煙及加熱式菸品危害防制宣導教育，無故未接受防制教育者，可處新台幣2000元至1萬元罰鍰。

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衛生局表示，如販賣、交付或供應電子煙、與電子煙相關器物、加熱式菸品或加熱式菸具給未滿18歲者及強迫、引誘孕婦吸食電子煙者，則處1萬至5萬罰鍰。

衛生局指出，稽查人員7月13日執行電子煙稽查專案，前往縣內電子煙專賣店、青少年聚集等15處場所稽查，當天未查獲違反條例規定者，不過仍呼籲民眾確實遵守條例規定以免受罰，衛生局也將持續宣導與稽查，以提供民眾無菸健康環境。（編輯：陳仁華）1110719

葉彥伯
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