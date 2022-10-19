電子煙不是菸？醫揭嚴重傷腦等5大影響

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（中央社記者沈佩瑤台北19日電）樂天女孩林襄一句「電子煙不算菸吧」引討論，醫師指出，菸商行銷電子煙等新興菸品，讓年輕人誤以為只是可以吸的「果汁汽水」、「維他命棒」，事實上電子煙造成嚴重危害大腦等5大影響。

中職樂天桃猿專屬啦啦隊「樂天女孩」成員林襄日前被媒體拍到在路邊抽電子煙畫面，第一時間透過經紀人道歉，有網友挖出她曾在社群平台Instagram（IG）回應會否抽菸時說，「裝B的電子菸（最近剛學會吐菸圈）應該不算吧」，再度引發討論。

董氏基金會今天發布新聞稿表示，接獲多名孩子就讀高中、大學的家長來電急問，「自己孩子也在吸電子煙怎麼辦？」「我的孩子也一樣說這不是在吸菸？」「只是補充維他命C？」「甚麼方法可以幫孩子戒除電子煙？」

高雄榮總戒菸治療管理中心主任薛光傑在新聞稿中指出，由於菸商針對年輕人行銷電子煙，讓年輕人誤以為電子煙只是「可以吸的果汁汽水」、「是在吸維他命棒，不是吸菸」，許多年輕人因此認為吸電子煙是無害的。

薛光傑說，事實上，9成以上的電子煙內含有高濃度尼古丁、丙二醇、植物甘油與調味劑等化學合成物質，即使部分成分核准為「食用」等級，並不表示可用於「吸入」，就像牛奶可以喝，但若吸入肺部後果不堪設想一樣，且電子煙所含大量化學物質，對呼吸道及心血管等器官都會造成危害。

羅東聖母醫院副院長賴志冠表示，年輕人被電子煙「鉤癮」後，至少有5大影響，包括「加速尼古丁成癮」、「腦部發育障礙」、「提高誘發哮喘與肺部發炎等疾病的機率」、「成為吸菸者」、「物質濫用」。

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至於戒除方式，台大醫院家醫部醫師郭斐然說明，目前還沒有真正戒除電子煙的醫學方法，只能依據戒菸的「3不3要」原則—「不要留菸、不要買菸、不要伸手菸；要吃口香糖、要多喝水、要多運動」來戒除。

全國家長會長聯盟理事長黃正銘建議，要注意孩子身上是否偶有無法解釋的甜味、水果味等，經常感到頭痛且情緒起伏大，有來路不明的電池、充電器、USB隨身碟等情形，及早預防孩子被電子煙「鉤癮」。（編輯：陳政偉）1111019