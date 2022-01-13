菸害防制變革 違法輸入電子煙將重罰5000萬

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（中央社記者賴于榛台北13日電）行政院院會今天通過菸害防制相關修法，將函請立院審議。這次修法除將禁止吸菸年齡提高至未滿20歲，也全面禁止電子煙、加味菸，並納管加熱菸，違法輸入最高開罰新台幣5000萬元，同時擴大禁菸場所。

菸害防制變革，行政院發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，院長蘇貞昌在會中指出，菸類產品對民眾健康影響極大，電子煙及加熱菸等新類型的產品出現，青少年成癮尤其嚴重，因此修法對保護兒少及青年健康權、維護民眾健康，均有必要性及重要性。

羅秉成也補充說，院會今天通過的相關修法，可能無法在立法院臨時會處理，但修法是展現政府態度，也期待下會期能成為優先法案，盡早通過。

衛福部國民健康署署長吳昭軍在行政院會後記者會表示，考量國際上已出現多起電子煙造成嚴重肺傷害，甚至致死案例，台灣也曾出現肺傷害的高度可能個案，且電子煙具有導引青少年及未曾吸菸者使用菸品的入門效應，因此這次修法全面禁止包括電子煙在內的各式類菸品。

另外，衛福部說，符合菸品定義，未經核可上市的新類型菸草產品，如加熱菸等，或已上市，因業者改變成分或製程等，導致有未知健康風險之虞的菸品，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查，經核定通過後，始得為之。

對上述菸品，衛福部指出，中央主管機關得公告，指定業者應於一定期限內申請健康風險評估審查。

吳昭軍表示，草案若獲立法院三讀通過後，未來會依法將加熱菸等菸品公告為指定菸品，但業者製造、輸入之前，要提出相關健康風險評估，且經審核通過後，才可以製造、輸入與販售。

至於罰則部分，依據草案內容，未來若違法製造、輸入、販賣、供應、展示、廣告及使用包括電子煙在內的各式類菸品，將處新台幣1000萬元以上、5000萬元以下罰鍰；加熱菸等若未經審核通過，就製造輸入與販售等，最高也可開罰5000萬元。

吳昭軍補充說，未來如果個人違法吸食電子煙或未經核可的加熱菸，將開罰2000元至1萬元不等。

這次草案也禁止加味菸，禁止菸品添加具有花香、果香或巧克力、薄荷口味或其他經中央主管機關公告禁用的添加物；另菸品容器警示圖文標示面積，將由35%增加至85%。

這次修法也提高吸菸年齡，將禁止吸菸的年齡由未滿18歲提高至未滿20歲；根據草案，未來未滿20歲者若吸菸，將處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰，並按次處罰。

同時，修法也擴大禁菸的室內外公共場所，將大專院校、幼兒園、托嬰中心及居家式托育場所列為全面禁菸場所；酒吧、夜店則列為得設吸菸室的禁菸場所。

另外，配合菸害防制法修正，行政院會今天還通過菸酒稅法第7條修正草案，修正其他菸品計稅方式，修正後比照菸捐，每公斤或每千支徵收1950元，從高課徵，避免造成低價菸。

對董氏基金會質疑，政府只禁止電子煙、納管加熱菸，恐怕會替菸商開後門，未來恐怕會出現混和型的加熱菸，吳昭軍說，這類產品仍為類菸品的一種，仍要依法審核通過，不會有開後門的問題。（編輯：康世人）1110113

吸菸有害身體健康。