政院提修法擬納管加熱菸 國民黨團批危害健康

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（中央社記者王承中台北15日電）行政院提修法，納管加熱菸，立法院將於下週排審。國民黨團、家長團體及民團今天召開記者會表達抗議。國民黨團總召曾銘宗表示，禁止電子煙、加熱菸輸入、生產，才能夠維護民眾與年輕人的健康。

行政院會1月通過菸害防制法全文修正草案，函請立院審議。草案禁止吸菸的年齡提高至未滿20歲，另外禁止電子煙，同時也納管加熱菸等菸草產品；並將大專院校、幼兒園等納為禁菸場所。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲、國民黨立委林為洲、林奕華今天在立法院與家長團體、董氏基金會共同召開記者會，共同反對電子煙、加熱菸合法化，堅持「雙禁」立場，並對行政院版的修正草案提出最嚴正的抗議、譴責。

曾銘宗表示，難以理解行政院為什麼要將菸害防制法修正草案送到立法院，其內容說明了禁止電子煙，開放加熱菸，但為什麼要開放，有誰介入關說？所謂納入管理，怎麼管理？國民黨團主張就是「雙禁」，禁止電子煙、加熱菸，禁止輸入、生產，才能夠維護民眾與年輕人的健康。

萬美玲指出，衛福部國健署在108年5月2日新聞稿提到，無論是電子煙還是加熱菸都會對人體造成危害，不過3年的時間，政策居然大轉彎，將加熱菸納入管理？為什麼現在的衛福部長陳時中，要去打臉過去的陳時中。

萬美玲表示，目前在市場上流通的加熱菸都不合法，走私進口、價格昂貴，一旦行政院、衛福部開放加熱菸之後，價格勢必降低，再加上國家級背書，未來勢必戕害青少年的身心。

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林為洲指出，行政院必須說明，為何3年前不同意加熱菸進口，現在卻同意，是否有科學證據。立法院社會福利及衛生環境委員會預計在下週排審菸害防制法修正草案，讓社會的不同聲音能夠發出，行政院、衛福部應拿出更多的數據和科學證明來說服民眾，為何要開放加熱菸。

全國家長會聯盟理事長黃正銘表示，新興菸品正在毒害台灣的下一代，家長團體堅決要求政府必須「雙禁」。董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，WHO最新的全球菸草流行報告指出，菸草公司的目標就是要讓下一代繼續對尼古丁成癮，而新型菸品就是新武器，唯有「雙禁」才是「菸害防制」最好的辦法，請政府三思。（編輯：黃國倫）1110315