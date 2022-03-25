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北市27日起禁賣電子煙、加熱菸 違者最高罰5萬元

2022/3/25 17:06（3/25 17:57 更新）
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杜絕菸品危害，台北市衛生局制定新興菸品管理自治條例，將電子煙等類菸品及加熱式菸品納管。衛生局3月25日宣布，條例於27日生效。（中央社檔案照片）
杜絕菸品危害，台北市衛生局制定新興菸品管理自治條例，將電子煙等類菸品及加熱式菸品納管。衛生局3月25日宣布，條例於27日生效。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北25日電）杜絕菸品危害，台北市衛生局制定新興菸品管理自治條例，將電子煙等類菸品及加熱式菸品納管。衛生局今天宣布，條例於27日生效，販賣、展示新興菸品可處最高新台幣5萬元罰鍰。

台北市衛生局制定「台北市新興菸品管理自治條例」，全面禁止製造、輸入、販賣、供應、展示或廣告電子菸等類菸品及加熱式菸品，違者可處新台幣1萬元至5萬元罰鍰，並規定未滿法定吸菸年齡者不得使用新興菸品，否則須接受戒菸教育。條例去年底獲議會三讀通過後，今年3月2日獲行政院函文核定。

衛生局今天發布新聞稿宣布，條例將於27日正式生效，同一天起會與警察局開始就轄內新興菸品實體店面、夜市、商圈及攤販等執行聯合稽查，教育局等相關局處將依權責進行巡查及查報，查有違法將移送衛生局進行後續行政調查處分。

衛生局表示，已至北市59家新興菸品實體店面實地輔導，說明自治條例相關規定，網路販售者也已函文平台業者，請其加強所屬台北市賣家遵守相關規範，並呼籲民眾切勿觸法。（編輯：方沛清）1110325

吸菸有害身體健康，未滿18歲請勿吸菸。

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