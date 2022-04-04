拒絕菸害防制倒退 家長團體籲雙禁加熱菸電子煙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北4日電）根據全國家長會長聯盟調查，9成6受訪家長支持全面禁止新型菸品，全長聯呼籲朝野立委支持雙禁加熱菸、電子煙，拒絕菸害防制走回頭路，以免危害青少年健康。

行政院會今年1月通過菸害防制法全文修正草案，函請立院審議，草案禁止電子煙，並納管加熱菸等菸草產品。全國家長會長聯盟今天舉行「雙禁加熱菸、電子煙！拒絕菸害防制走回頭路」記者會，呼籲朝野立委支持雙禁加熱菸和電子煙，防止青少年成為新一代菸民。

全國家長會長聯盟於3月13日至25日針對新型菸品議題進行問卷調查，共收到3541份來自全國各地家長的意見。

成功大學通識教育中心助理教授黃麗玲說明，根據問卷調查顯示，9成7家長贊成全面禁電子菸，9成5贊成全面禁加熱菸，9成6支持禁新型菸品；9成8家長認為新型菸品對健康有危害，9成7認為新型菸品無法幫助戒菸。

台大醫院家庭醫學部醫師郭斐然提到，美國曾發生電子煙肺傷害事件，嚴重者須插管，日本研究也顯示，使用加熱菸會產生和電子煙肺傷害一樣的「急性嗜伊紅性白血球肺炎」；加熱菸跟電子煙有相似的毒物學成分，都會形成肺傷害，也都會因尼古丁成癮，以菸害防制角度來看，應歸類為相同的新型菸品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台北市家長會長協會理事長周季平指出，市面上買不到電子煙，只能透過不合法途徑取得，大人都無法分辨成分是否會傷害健康，青少年又如何判斷；如有劣質商人為了讓人成癮或降低成本，使用有害物質，讓人更擔心青少年的健康，呼籲全面禁止電子和加熱的菸品。

全國家長會長聯盟和聲援的教育團體共同呼籲朝野立委支持雙禁加熱菸和電子煙，從源頭修法予以禁止，避免國人健康陷入危機，並造成青少年健康的重大危害，拒絕菸害防制走回頭路。（編輯：陳清芳）1110404