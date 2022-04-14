菸害防制法修法 衛福部：禁電子煙、嚴管加熱菸

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（中央社記者王揚宇台北14日電）針對菸害防制法修法，衛福部次長石崇良今天說，這次修法要將禁菸年齡提高到20歲，也全面禁止電子煙，加熱菸是以禁止為原則，採嚴格管制措施，須經健康風險評估審查核定通過後，才能製造、輸入、販售。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行菸害防制法修正草案公聽會，多名專家學者出席發表訴求，衛生福利部次長石崇良等官員受邀列席聆聽各界意見。

與會專家學者多肯定這次修法將禁菸年齡提高到20歲，也全面禁止電子煙並擴大禁菸場所等。

台灣師範大學健康促進與衛生教育學系教授張鳳琴提到，肯定衛福部國民健康署致力推動菸害防制法修法，讓台灣可以與全球同步精進菸害防制策略，而任何形式的菸品皆是致癌物，希望盡速完成修法。

台灣菸害防制暨戒菸衛教學會常務理事郭斐然主張，應該要禁止加熱菸與電子煙，加熱菸也不是減害菸品，而健康風險評估是用意良善的政策，但是會製造更多問題。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗說，台灣拒菸聯盟對於菸害防制法的修法訴求，包括要全面禁止電子煙、加熱菸等新型菸品，菸品容器要印製85%的警示圖文，並採用素面包裝等。

國家衛生研究院研究員溫啟邦表示，應禁止菸品在超商展示，而加熱菸一點好處都沒有，不能用減害來宣傳，如果修法通過，必須要嚴格管控，例如禁止在室內吸加熱菸、禁止加味等。

中原大學生物科技系副教授招名威建議，應該要思考如何讓台灣的吸菸人口下降，例如可以討論設一個全台灣禁止吸菸的時間等，而要評估任何風險或有毒物質，這個基礎應該以劑量為規範。

專家學者發言完後，石崇良指出，今天得到的共識為菸害防制法要趕快修正，以及把禁菸年齡提升至20歲、再次擴大禁菸場所等。

但對於加熱菸、電子煙開放與否，與會者意見紛歧；石崇良指出，這次修法版本是以產品的原料作為歸類的基礎，屬於菸草的部分就將其列為菸品納管，非菸草原料的就視為類菸品，全面禁止。

石崇良說，加熱菸品屬於菸草原料的加熱菸，採許可制，業者必須向主管機關提出申請，經審查許可後才能正式的製造、輸入跟販售，而類菸品（電子煙）不是以菸草為原料，因此全面禁止。

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外界擔心加熱菸品納管後，能否嚴格把關；石崇良說，會用授權法規來規範審查制度及上市後的監測與管控等，一定會嚴格審查及把關，若違法會予以撤銷，也會嚴格查處在網路違法販售等問題。

石崇良最後提到，原則就是電子煙全面禁止，加熱菸是原則禁止，除非可以通過健康風險評估，也希望菸害防制法修正草案可以盡快通過，讓法可以盡快執行，保障民眾健康。（編輯：蘇志宗）1110414