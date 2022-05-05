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電子煙納校園菸害防制 教育部建議校規嚴禁

2022/5/5 11:02
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（中央社記者陳至中台北5日電）電子煙對青少年吸引力大，教育部納入校園菸害防制，建議各校以校規管理，禁止師生攜帶與吸食，同時也委託陽明交通大學製作教材，幫助師生瞭解電子煙的風險與成癮問題。

教育部今天發出新聞稿指出，高中以下學校依照「菸害防制法」規定全面禁菸，近年市面上出現電子煙，對青少年有很強大的吸引力，而業者往往也誤導消費者電子煙比較健康、沒有二手菸，甚至宣稱可幫助戒菸，影響學子的正確認知。

教育部將電子煙納入校園菸害防制，建議各校以校規管理，全面禁止教職員工生攜帶和吸食，並加強監測機制，與衛生機關合作追查校園電子煙來源，健康領域課程也將融入菸害議題。

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教育部表示，製造、輸入或販賣含有尼古丁的電子煙，違反「藥事法」可處以10年以下徒刑；業者宣稱具有「幫助戒菸」等說法，也可處罰緩，違法物品則沒入銷燬。教育部已委託陽明交通大學規劃電子煙防制素養教材，從法規、健康等角度切入，協助教師瞭解電子煙的構造原理、非法添加物的使用風險。

行政院已通過「菸害防制法」修正草案，目前正在立法院審議。草案規劃將禁止吸菸年齡提高到「未滿20歲」，全面禁止包括電子煙在內的「類菸品」製造、輸入、販賣，禁止菸品使用花香、果香、巧克力、薄荷等口味的添加物。（編輯：方沛清）1110505

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