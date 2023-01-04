柯建銘駁菸害防制法遭美方施壓 支持政院版一禁一管

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菸害防制法修法再起爭議，柯建銘表示，行政院的立場就是一禁一管（禁止電子煙、管制加熱菸），草案已排入院會，沒共識就表決處理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北4日電）菸害防制法修法再起爭議，國民黨立委林為洲指控民進黨團總召柯建銘反對加熱菸吸食器禁止廣告，質疑是受到美方壓力。柯建銘今天回應，行政院立場就是一禁一管，按這立場處理就好，沒共識就表決處理。

林為洲今天受訪時表示，上週協商時，朝野立委和衛福部次長王必勝、國健署長吳昭軍達成共識，訂出「菸品或指定菸品必要組合元件」不得促銷廣告，衛福部也草擬出建議版本。

林為洲指出，加熱菸吸食器若不禁止廣告，恐增加未成年者接觸菸品機會；他昨天下午得知訊息是柯建銘反對協商後版本，憑一人打臉所有朝野立委和衛福部，但過去幾次協商達成共識卻突然「翻車」，沒有人能接受。

林為洲說，美國法律規定菸商不能遊說，效力包含國外的國會議員，蔡政府也應說明受到何種美方壓力。

柯建銘上午受訪回應，美國人沒找過他，這是很正常的法案，國家不應該在這問題懸而不決，行政院已經定調，還是要面對。

柯建銘說，菸害防制法已經在立法院搞2屆，行政院的立場就是一禁一管（禁止電子煙、管制加熱菸），按照這立場處理就好，而草案已排入院會，沒共識就表決處理，不會因為法案被林為洲抓在手上就卡住。

行政院版菸害防制法草案擬納管加熱菸，並在條文中訂為「指定菸品」，業者應於製造或輸入前，向中央主管機關申請健康風險評估審查。

現行菸防法明定菸品不得廣告促銷，但朝野立委認為，加熱菸需要加熱器才能吸食，若只以現行「菸品」規範條文恐有疏漏；過去初審及協商菸防法草案，加熱菸的加熱器和組合元件是否納管成為爭議焦點。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政受訪表示，這個案子還在協商過程中，並不存在翻不翻車的問題，大家都可以討論。（編輯：蘇志宗）1120104

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