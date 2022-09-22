違規販菸給未滿18歲 累計裁處51件逾40萬元

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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）國健署4到7月以「秘密客」方式抽測440家販菸場所，發現33.4%在販菸前沒有確認買家年齡是否滿18歲，累計裁處51件、罰金逾新台幣40萬元，籲販菸務必「問、看、聽」，以免挨罰。

衛生福利部國民健康署今天發布新聞稿指出，今年4月至7月期間，委託財團法人中華民國消費者文教基金會，安排年滿18歲的工讀生穿著高中學生制服，測試商家是否主動確認購菸者年齡，並要求查驗證件或直接拒絕賣菸品。

根據抽測結果，整體販菸場所違規賣菸率為33.4%，又以檳榔攤違規率45.4%最高，接著依序為一般商店違規率40.7%、連鎖超市或大賣場違規率為25.7%、連鎖便利商店違規率為17%。

國健署表示，依據菸害防制法規定，任何人不得供應菸品予未滿18歲者，違者依同法規定，最高可處5萬元罰鍰，已將違規店家名單轉知各縣市政府衛生局及連鎖商店（賣場）總公司，據統計截至111年9月中旬為止，22縣市衛生局稽查菸品販賣場所共計14餘萬次，裁處51件、罰鍰金額逾40萬餘元。

國健署呼籲菸品販賣業者遵守法規，對於商家違法販售菸品給未滿18歲青少年的情形，各縣市衛生局將持續列入年度稽查重點，面對疑似未成年買家時，應落實販菸3部曲「問年齡、出示證明、告知法令耐心聆聽」，建構第一線攔截未成年購菸防護網，避免青少年購得菸品。

依國健署110年青少年吸菸行為調查，吸菸青少年取得菸品來源，以自行買菸為主（國中42.3%、高中職67.8%），而國中學生的購菸場所以雜貨店及傳統商店為主（36.1%），次之為檳榔攤（25.2%）。

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高中職學生則以便利商店為主（53.8%），次之為雜貨店及傳統商店（25.2%）。另有59%的國中吸菸學生表示在購菸時未被拒絕，高中職吸菸學生則達69.4%未被拒絕購菸。

國健署菸害防制組簡任技正劉家秀告訴中央社記者，目前送進立法院審議的菸害防制法修正草案，將禁菸年齡由18歲提高至20歲，違法供應菸品予未滿20歲者，罰鍰上限則由5萬元提高至25萬元，呼籲業者可透過建立內部稽核機制、召開店長會議、辦理員工訓練等方式，加強第一線從業人員不賣菸給青少年的認知及責任。（編輯：管中維）1110922