職業傷病診治復健專責醫院 112年正式上路

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勞動部22日在台大醫院舉辦「職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專責醫院揭牌活動」，勞動部長許銘春（右3）等人出席。中央社記者張雄風攝 111年12月22日

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（中央社記者張雄風台北22日電）勞動部今天表示，由於災保法上路後，將職業傷病等預防診治、復健都一併整合，明年起全台共有15家職業傷病診治專責醫院及28家職災職能復健專責醫院，協助職災勞工診治及復健。

勞動部在台大醫院舉辦「職業傷病診治專責醫院暨職災職能復健專責醫院揭牌活動」。

勞動部長許銘春表示，由於勞工職業災害保險及保護法在去年通過立法、今年正式上路，將相關的職業傷病預防診治、復健等通通納入法規裡，也有了穩定財源。

許銘春說，過去的經費一年約新台幣8000萬元，財源穩定後，明年就可達2億元；服務人次部分，過去差不多約2萬人次，未來擴大服務以後，預估可以達5萬人次，醫院也能提供更好的服務。

台大醫院院長吳明賢接受媒體聯訪時表示，成為專責醫院後，會有比過去更專責的空間、人員協助有職災問題的勞工，給勞工更大的健康保障。

吳明賢指出，傷病診治牽涉的是跨領域，包含復健這一部分知識，不只是醫師，而是類似個案管理師。

此外，吳明賢認為，成為專責醫院最主要能永續經營，過去每年都要寫計畫，對這些從事職業病診治的醫師或是單位，事實上會比較困難；現在一次認證有3年，而且3年以後再評估都合格的話，就可以持續，這對永續經營非常重要。

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勞動部表示，明年1月1日起，全台共有15家職業傷病診治專責醫院及28家職災職能復健專責醫院，為職業災害勞工提供高品質的醫療及重建服務。

根據勞動部資料，目前取得認可的職業傷病診治專責醫院包含台大醫院、台北榮總、林口長庚、中國附醫、台中榮總、台大醫院雲林分院、高醫附醫、花蓮慈濟等15家大型醫療院所。職災職能復健專責醫院則除前述醫院外，尚有汐止國泰醫院、桃園醫院、童綜合醫院、奇美醫院、高雄長庚等28家醫療院所。（編輯：管中維）1111222