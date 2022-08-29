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加速汰換 大型柴油車防空污設備112年停止補助

2022/8/29 18:48
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（中央社記者張雄風台北29日電）為改善空污，環保署今天表示，針對大型柴油車燃油控制系統補助時間延長至明年底，但金額上限下修為新台幣8萬元，且明年不再針對空污防制設備補助，籲有需求的車主儘速提出。

行政院環境保護署修正發布「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」。

環保署發布新聞稿表示，為持續改善國內空氣品質，並考量補助措施執行成效及空污基金負荷，此辦法延長調修燃油控制系統補助期間至112年12月31日、補助金額上限由10萬元降為8萬元。

另外，環保署指出，針對加裝空氣污染防制設備，112年起不再核予補助。

根據環保署統計，截至今年7月底，全國一至三期大型柴油車仍有8.3萬輛，相較於105年底已減少6萬餘輛；呼籲有需求的車主，把握今年優惠期間儘速提出補助申請。

環保署「大型柴油車調修燃油控制系統或加裝空氣污染防制設備補助辦法」於106年8月8日發布施行，迄今經歷2次修正，最近一次修正為109年4月15日。（編輯：管中維）1110829

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