北市有線電視裝機費調漲 112年起須1200元

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台北市觀傳局14日公告，112年起有線電視裝機費將調漲200元至1200元。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市觀傳局今天公告，經3次開會後決議，112年起有線電視裝機費將調漲200元至1200元，原本低收入戶免收分機費的措施也取消，各業者不同頻道組合費率則幾乎未調整。

台北市觀傳局今天透過新聞稿宣布112年有線電視各項費用上限，各業者仍分為3種頻道組合費率，A、B組上限都沒有變動，僅北都數位的C組調降新台幣20元至525元。

觀傳局表示，裝機費、復機費每戶將由現行1000元調漲200元至1200元，並取消低收入戶免收分機費的措施，其他分機費、移機費、低收入戶免收裝機費及收視費、中低收入戶收視費半價、長期訂戶優惠等則不調整。

觀傳局媒體行政科長葉煥輝接受電訪表示，台北市目前有10家系統業者、約56.8萬戶有線電視收視戶，由於此次僅北都數位的C組費率些微調整，預期對既有收視戶影響不大。

觀傳局說明，台北市有線廣播電視系統費率審議委員會從10月起開會討論，並邀請業者列席說明提報的費用資料、產業團體說明看法，昨天第3次開會時做出這些決議，明年1月1日起實施。（編輯：張銘坤）1111214