網路版市招明年元旦上路 財部盤點4大適用情境

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（中央社記者張璦台北21日電）網路賣家明年元旦起，應在銷售網頁或交易應用程式，清楚揭露營業人名稱及統編，也就是掛上網路版的「市招」；財政部盤點適用新制4大樣態，其中，當前約7萬家網路銷售營業人，適用免罰輔導期至明年4月底。

隨著民眾透過社群平台、通訊軟體等網路管道銷售貨物或勞務，日漸普遍，財政部今年8月修正發布「稅籍登記規則」等法規，從明年1月1日開始，從事網路銷售者，稅籍應登記項目要新增「網域名稱及網路位址」及「會員帳號」，並在網路銷售網頁及相關交易應用程式，清楚揭露「營業人名稱」及「統一編號」。

勤業眾信聯合會計師事務所指出，民眾如果有在網路上銷售貨物或勞務的情形，可先行檢測是否應向國稅局辦理稅籍登記；若有在網路上銷售「貨物」且無實體店面，當月銷售額未滿新台幣8萬元，暫時免申請稅籍登記；如果是銷售「勞務」且無實體店面，當月銷售額未滿4萬元，暫時免申請。

賦稅署官員表示，如果個人當月銷售額未達營業稅起徵點（銷售貨物8萬元；勞務4萬元）而暫免申請稅籍登記，就不會有網路版市招新制適不適用的問題。

同時，賦稅署官員盤點網路版市招新制涉及的4大情境，首先，自明年1月1日起營業人「新申請」稅籍設立登記，且設立時就有從事網路銷售者，就應依新制規定辦理。

再者，營業人於明年1月1日以後辦妥稅籍設立登記，但登記當下沒有立刻從事網路銷售，則須在日後有網路銷售事實的15天之內申請變更登記，增列上述網路銷售應登記事項，並揭露稅籍登記資訊。

第三，今年12月31日以前、即新制上路之前，就已辦妥稅籍登記，而於明年1月1日後開始從事網路銷售，則須在有網路銷售事實的15天內，申請變更登記，增列、揭露相關事項。官員舉例說明，假設營業人在今年9月21日已辦妥稅籍登記，明年3月1日從事網路銷售，則應於3月15日內變更。

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第四，針對目前約7萬家已登記稅籍、已在從事網路銷售的營業人，若至明年元旦仍有從事，財政部也給予4個月（明年1月1日至4月30日止）的緩衝期，營業人在此輔導期間內，未依規定辦理變更登記、增列網路銷售應登記事項者，免處行為罰。

不過，輔導期屆滿後、即明年5月1日起，上述營業人未申請變更登記，將依營業稅法規定處罰，除通知限期改正或補辦外，得處1500元以上、1萬5000元以下罰鍰；屆期仍未改正或補辦者，得按次處罰。（編輯：潘羿菁）1110921