蔡總統新年談話 揭執政團隊4項重要任務

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總統蔡英文（前）1日在總統府發表新年談話，感謝民眾共同經歷了許多艱難的挑戰，並表示，接下來的2023年，一樣是不輕鬆的。後為副總統賴清德。中央社記者王飛華攝 112年1月1日

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（中央社記者葉素萍、陳俊華台北1日電）總統蔡英文今天發表新年談話表示，過去一年大家共同經歷艱難挑戰，2023年一樣不輕鬆；新的一年，執政團隊的4項重要任務就是照顧人民生活、維持經濟動能、守護國家安全及善盡區域責任。

民國112年元旦升旗典禮上午在總統府前舉行，蔡總統在升旗典禮結束後，在總統府發表新年談話；副總統賴清德也與會，記者會結束後，蔡總統、賴副總統並在敞廳發放春聯及紅包袋，給前來參觀總統府的民眾新年祝福。

蔡總統說，受到烏俄戰爭、全球通膨、威權擴張持續衝擊，國際上許多主要機構都預測，2023年全球經濟，正持續轉弱。各國不僅要面對經濟、金融的劇烈波動，能源、糧食危機反覆出現的高度不確定性，也讓經濟結構、成長動能，備受考驗。台灣也不例外。

她說，昨天政府召開國安高層會議，提出減輕人民負擔、穩定民生物價、調整產業體質、維持經濟動能等四大目標。

在減輕人民負擔方面，蔡總統說，會擴大租屋者租金津貼，對顧受到升息影響比較大的房貸族，規劃給予補貼，減輕支出壓力；加速多元的住屋供給；中央將主導，提供以生活圈為基礎的跨縣市通勤族，整合各項公共運輸的優惠月票，幫大家節省交通費用。

在穩定民生物價方面，蔡總統表示，持續透過減徵貨物稅、從源頭補貼油電價的方式，穩定物價，對於個別商品，尤其是民生商品，如雞蛋價格漲幅，政府將特別關注和因應。

蔡總統說，在調整產業體質、維持經濟動能方面，透過補助及低利貸款，協助廠商重新設計產線，投資智慧化、低碳化的設備、軟體；協助中小企業工廠，朝向合法、永續且有效率方向改善。

她表示，以提前在2023年、達成入境觀光客600萬人次為目標，針對旅行業招攬國際旅客、境外企業獎勵員工，來台灣旅遊、修學旅行、郵輪及包機獎助等；也要擴大農保及農民職災保險，讓百萬農民生活更有保障。

另外，蔡總統提到，會預留一定的財源以備不時之需，並且在財政許可範圍內，適時研議全民共享的可行方案。

她說，近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，必須未雨綢繆，把寶貴資源，優先協助高風險的人民與產業，維持國家因應危機的韌性。這個決定不容易，但為了國家，必須這樣做，也要請人民能夠理解，並且支持。

蔡總統說，今年元旦主題是，「眾志成城，台灣向前」。新的一年，執政團隊的4項重要任務就是，照顧人民生活、維持經濟動能、守護國家安全及善盡區域責任。（編輯：黃國倫）1120101