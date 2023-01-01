發現金或消費券？蔡總統：視整體經濟局勢再討論

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（中央社記者陳俊華、葉素萍台北1日電）去年稅收可望超過預算數新台幣4500億元，總統蔡英文今天說，有人主張皆大歡喜、平均發放，但作為負責任的政府，需優先協助高風險民眾及產業，昨天國安高層會議沒有具體討論發消費券或現金，也沒有具體討論時程。

蔡總統說，這個決定不容易，但為了國家政府必須這樣做，也要請民眾理解，並且支持。

蔡總統上午出席元旦總統府升旗典禮後，8時30分在總統府內發表新年談話。

蔡總統說，根據財政部預估，2022年全國稅收可望超過預算數新台幣4500億元，其中應分配給地方政府的稅收700億元，中央稅收占3800億元；這3800億元所提供的財政餘裕，將朝三方向規劃使用。

蔡總統表示，首先，除原本已編額度外，將額外以其中1000億元為規模，撥補勞保及健保基金財務缺口，並同時挹注台電資源，進行電價補貼；為因應經濟情勢變局，提出第一波經濟民生因應措施的7項方案，也規劃以其中約1000億元額度，支應計畫初期財務需求。

蔡總統指出，會預留一定財源以備不時之需，在財政許可範圍內，適時研議與全民共享的可行方案。近來有人主張要皆大歡喜，將這筆錢平均分給每一個人，但在全球經濟高度不確定的此刻，作為負責任的政府，必須要未雨綢繆，把寶貴資源優先協助高風險的民眾及產業，來維持國家因應危機的韌性。

媒體詢問，未來是否不會發現金或消費券，蔡總統說，中央可運用的是3800億元的稅收，要從三面向、分成四部曲規畫，第一部曲是用1000億元撥補勞保及健保基金財務缺口，同時增加電價補貼，一方面減輕勞保財務壓力，一方面平抑物價，這也是還稅於民方式之一。

蔡總統指出，第二部曲是用1000億元，啟動第一波加強韌性經濟方案的7項措施，一方面減輕人民衣食住行上的生活壓力，一方面也協助迫切需要被幫助的傳統產業、農漁業、觀光業。

至於第三部曲，蔡總統說，今年的全球經濟局勢比大家預期還嚴峻，不確定性非常高，剩下的1800億元也許有第二波、第三波因應措施，要以備不時之需；第四部曲是在行有餘力時，才會在財政許可範圍內，適時研議與全民共享的可行方案。

蔡總統表示，昨天國安高層會議沒有具體討論發放消費券或是發放現金，也沒有具體討論時程，都是要視整體經濟局勢再做討論，錢要花在刀口上。（編輯：謝佳珍）1120101