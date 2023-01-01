民進黨敗選檢討 蔡英文：黨務政務都與我有關

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（中央社記者葉素萍、陳俊華台北1日電）總統蔡英文今天發表新年談話，並接受媒體提問。對於民進黨九合一敗選檢討遭質疑沒有提及總統因素，蔡總統說，無論是黨務還是政務，都跟她有關，她也負起責任，接下來會透過一項又一項施政調整作為回應。

記者會上，媒體詢問，過去這一年，什麼事讓蔡總統最難忘，民進黨九合一敗選是否為其中之一。此外，黨中央日前公布的檢討報告，被質疑沒有提到總統的因素。

蔡總統說，最難忘的事還是疫情。至於選後檢討，無論是黨務還是政務，「老實講都跟我有關」，她也負起責任。黨務部分，她已經辭去黨主席，在政務上也做檢討，接下來就是透過一項又一項施政調整作為回應，2023年要做的事她都向大家報告了，每一項都要全力完成。

另外，媒體關注內閣改組，蔡總統說，內閣布局有定案會跟大家報告，大家不用過度臆測，目標是穩定政局，也要開創新局。（編輯：楊蘭軒）1120101