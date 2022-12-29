稅收超徵 國民黨團籲彌補健保虧損弱勢發現金

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國民黨立法院黨團總召曾銘宗（右2）、首席副書記長謝衣鳯（中）、立委費鴻泰（左）、賴士葆（右）29日舉行「還稅於民，歡迎民進黨拿香跟拜」記者會，並邀請國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇（左2）與會。中央社記者郭日曉攝 111年12月29日

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（中央社記者王承中、王揚宇台北29日電）今年稅收預估超徵新台幣4500億元，國民黨團今天召開記者會，呼籲蔡政府還稅於民，拿超徵稅收彌補健保虧損、讓青年學貸免利息，同時針對弱勢家庭、中低收入戶直接發現金入帳。

今年度總稅收比總預算多了新台幣4500億元，朝野立委主張還稅於民。總統蔡英文日前表示，所有的方案都會審慎評估。據透露，蔡總統擬12月31日召開國安高層會議，討論振興紓困措施。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、首席副書記長謝衣鳯、立委費鴻泰、賴士葆等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「還稅於民，歡迎民進黨拿香跟拜」記者會，並邀請國民黨台北市第3選區立委補選候選人王鴻薇與會。

曾銘宗表示，稅收大量超徵，但蔡政府卻沒有把錢用在刀口上，如果政府稅收超徵卻亂撒幣綁樁，還不如還稅於民，讓全民受惠。再加上過去一年萬物齊漲，只有薪水不漲，甚至負成長，一般的民眾活不下去，國民黨團也看不下去，呼籲蔡政府體察民意。

曾銘宗指出，呼籲蔡政府應對210萬名月薪未達3萬元的民眾，每人發給現金3萬元，合計632.1億元；全國中低收入戶合計25.5萬戶，受衝擊最大，快活不下去，應每戶發給10萬元，合計255億元；很多年輕人畢業即失業，卻還要繳學貸，呼籲學貸免利息，將可受惠78萬人，經費只需40億元。

另外，謝衣鳯也表示，應拿超徵的稅收來填補健保虧損，不要調漲健保費、部分負擔，讓全民受惠，也讓醫療體系無後顧之憂，守護全民健康。曾銘宗表示，國民黨所提的建議沒有黨派之私，也沒有意識型態，具體可行，希望蔡政府採納。

民進黨立法院黨團書記長郭國文接受中央社記者訪問表示，明年預算也是經各委員會通過，更何況超徵的稅收用途政府都還沒決定，「何來亂撒幣綁樁之說？」他認為，不管是蔡總統與行政院長蘇貞昌都說要優先照顧弱勢，難道這都是國民黨團口中的綁樁。

郭國文指出，國民黨口口聲聲說要為弱勢家庭著想，卻有國民黨立委對外說，應該依繳納不同稅的額度來發放，還說沒納稅的不要還，不只誤解且扭曲稅收超徵，更沒有照顧人民的思維。（編輯：翟思嘉）1111229