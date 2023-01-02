許家印向員工喊話努力償債 分析稱情況難樂觀

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（中央社台北2日電）已在債務泥淖中掙扎近兩年的恆大集團創辦人許家印於新年向員工喊話，強調大量建案陸續復工，去年已賣出30.1萬戶，今年要致力償還各種債務。然而分析認為，恆大的債務問題沒這麼樂觀。

中國恆大集團自2021年下半年起面臨財務危機，不斷出售集團不動產、股份等資產變現，同時，許家印也陸續處分個人資產，藉此填補資金缺口以求續命。

然而這一年多來，多支債券利息延遲給付形成暴雷情形，不但使債權人心慌慌，也令市場信心崩盤。加上來自官方指示「保交樓」的政治壓力，使得恆大的財務問題一直難解。

綜合中國媒體報導，許家印在1日發出了一封給集團全體員工的內部信，親上火線說明在2022年間，為了改善財務問題而做的努力，以及今年的目標。

根據這封信件的內容，許家印細數集團去年種種的表現，包含恆大地產共有732個保交樓專案全面復工，全年累計交樓30.1萬戶；恆馳汽車的恆馳5開始量產並交付;恆大海花島穩步營運，累計接待遊客760萬人次。

許家印稱這些來之不易的成果，凝聚著每一位恆大人的心血汗水，且「這一切我都看在眼裡，也一一記在心上。」

對於2023年的目標，許家印說要一步一腳印，紮實做好全面正常施工、恢復銷售、恢復經營，「我們一定能完成保交樓任務，一定能償還各種債務、化解風險，一定能開啟涅槃重生的新篇章。」

雖然許家印持續信心喊話，然而，現實上恆大集團的債務問題仍難解。

據路透社去年12月引述消息人士報導，雖然恆馳5開始生產、交車，但是恆大電動車部門仍計劃裁員10%，而恆大新能源汽車集團也計劃暫停向25%的員工支付1個月至3個月工資。

另一方面，原定要在去年底發布的債務重組計畫也再次跳票。

綜合中國多家經濟媒體的報導，一般普遍認為，由於恆大的債務負擔沉重，經營面臨的挑戰仍然很大，償債資源是否能產生預期價值，還有不確定性。

恆大於去年底發布的聲明稱「與若干境外債券持有人及其顧問進行溝通與建設性接洽，以推動經各方同意境外債務重組方案的制訂。截至目前，各方在重組方案框架、關鍵條款方面的分歧正在不斷收窄。」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120102