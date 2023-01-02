裁員銷售跌被邊緣 2022年中國手機業者焦頭爛額

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（中央社台北2日電）中國商業財經新媒體微信號「商業人物」1日報導，經歷裁員、銷售跌甚至品牌被邊緣，中國手機業者去年可說是焦頭爛額，又因去庫存難解，今年各廠的處境仍猶如在寒冬中繼續打硬仗。

報導說，小米創辦人雷軍去年延續昔日嘴硬異常的高調做風，尤其12月間，短短約莫兩週就相繼發表旗艦產品Xiaomi 13、Redmi K60等，雖然動作頻頻卻凸顯雷軍的豪言壯語更窘迫。

特別是盧偉冰接棒王翔扛小米集團總裁後，日前更盛傳小米裁員消息。

綜合澎湃新聞與界面新聞去年12月的報導，小米這波裁員波及手機、網路等多個部門，雖然資方並未具體說明裁員規模，據推估平均約15%，若依市場傳言，小米計劃裁掉6000人，則整體規模達20%。

商業人物報導另指出，雖然雷軍堅持小米正處於全新階段的起跑線，還是難掩力不從心，回顧去年2月他雄心勃勃高喊要全面應戰iPhone，但實際上小米去年第3季出貨4020萬台，年減8.4%。

此外，市場占比更減少8%至14%，智慧手機業務第3季更比去年同期少11.1%，減至人民幣425億1400萬元（約新台幣1887億元），同時集團營收持續不增反減。

反觀蘋果，不僅未受行業疲軟影響，更在全球手機第3季出貨量年減9%、中國手機出貨量年減11%之際逆勢增長，甚至在中國市場出貨量年增幅達36%。

於此同時，小米屢被投訴手機Wi-Fi故障，主機板與售後品質也被用戶吐槽，集團股價去年重挫幅度達42.12%，每股價位來到港幣10.94元（約新台幣42.96），比2021年1月4日創下的峰值35.9港元，已縮水69.53%，使雷軍備感頭疼。

比起小米，其他廠牌的處境也是五十步笑百步，去年第3季OPPO和vivo全球市場占比分別下滑22%和20%，其中OPPO在中國市場的占比，更是國產手機中跌幅最大。

去年第2季榮耀首度登頂中國手機市場占比第一，但這是藉由機海戰術和各通路商「捂盤壓貨」製造的假象，果然第3季中國市場的占比隨即重挫，從第1跌到第3不過短短3個月。

不過說起中國國產手機界最悲情人物當屬魅族創始人黃章，去年他正式告別相伴19年的魅族，自2019年，隨著魅族淪為邊緣品牌，黃章也逐漸消聲匿跡。

華為的手機業務因缺晶片，雖然也陸續發表Mate30 Pro、Mate40 Pro等新款，但缺這少那的華為手機式微跡像已浮現。

隨著Mate50熱賣，華為消費者事業群執行長余承東放膽聲稱，「又活過來了」。不過據美國之音去年12月29日的報導，研調機構Counterpoint Research發布的最新報告，華為用於製造智慧型手機的高階晶片庫存已經用罄，恐怕被迫退出全球智慧型手機市場。

受限於美國禁令，台灣的台積電和韓國的三星等高階晶圓廠都不能繼續替華為代工，Counterpoint Research近日發布報告稱，據查核和比對銷售數據後發現，華為已經用光旗下IC廠海思半導體所設計的高階晶片。

報告指出，海思設計的麒麟系列智慧型手機晶片在全球應用市場的份額已從去年第2季的3%，至今年第3季已減至0%。

商業人物的報導另指出，對於在手機業寒冬中煎熬一年的國產廠商而言，更大的挑戰還在後面，因如何去庫存堪稱當務之急。

有業界人士指出，國產手機的庫存量可能以億部為單位，若不能有效管理庫存，那麼原料積壓、商品價格下跌最終將導致價跌風險，所造成的衝擊將相當致命。（編輯：曹宇帆/吳柏緯）1120102