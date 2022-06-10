憂緊縮導致經濟衰退 台灣金融風險指數創一年新高

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（中央社記者謝方娪台北10日電）為打擊通膨，美國聯準會（Fed）啟動升息循環，全球主要央行陸續跟進，市場瀰漫經濟衰退疑慮，海外市場風險顯著上揚，台灣金融研訓院今天公布5月台灣金融風險指數創下近1年新高。

美國CPI及核心CPI年增率在連續7個月上揚後，4月數據首度呈現略為下滑態勢，但仍高於市場預估並處於40年來高檔，使Fed將採取更積極升息及 縮表 縮表小百科 縮表是指銀行減少資產負債表規模。





聯準會過去在量化寬鬆（QE）時期大量買入美國公債、房貸抵押證券（MBS）與機構債券等資產，造成資產負債表迅速膨脹。





隨著市場復甦持穩，聯準會除透過升息外，另一方面透過縮減資產負債表，實施瘦身計畫，收緊市場資金。 看更多 關閉 政策應對來勢洶洶的通膨猛獸，帶動國際主要央行持續跟進緊縮。

金融研訓院觀察，市場擔憂緊縮政策成為經濟衰退起點，主要國家恐慌指數（VIX）與信用違約指數（CDS）皆明顯升溫，反映市場上紛雜資訊及不安情緒，受到海外市場風險升溫影響，5月台灣金融風險指數連5月走升至99.6分，也一舉創下近1年新高。

因通膨、升息、經濟衰退等利空衝擊，5月台灣金融風險指數較4月校正數月增2.48%，增幅為今年1月國際間Omicron病毒爆發以來次高，不過金融研訓院指出，就整體評估，台灣整體金融風險仍在穩定區間。

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房市方面，金融研訓院分析，因疫情升溫與政府打炒房導致房市交易趨緩，房價升幅受到抑制，租金則隨通膨穩步上揚，4月內政部租金指數創41年新高，使不動產市場分項風險指數上揚幅度已較3月、4月明顯趨緩，不過受到國際經濟情勢影響，主計總處下調台灣經濟成長預估值，未來租金走勢還有待觀察。

股市方面，5月台股本益比較4月回升，但仍在偏低的12.2倍，台指選擇權波動率在5月中上旬較為震盪，而後漸趨和緩，金融研訓院認為，國內金融市場波動風險有降溫跡象。（編輯：林淑媛）1110610